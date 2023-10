Emma commossa ricorda il padre a Domenica In: “Mai un giorno in cui non gli abbia detto ti amo” Emma Marrone è stata ospite di Domenica In, dove ha presentato il suo nuovo album “Souvenir”. La cantante ha parlato della sua carriera, soffermandosi sui momenti più difficili come la scomparsa di suo padre, a cui è dedicato anche “Intervallo” un brano del disco appena uscito.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Domenica In di domenica 22 ottobre è stata ospite Emma Marrone, arrivata nel salotto pomeridiano di Mara Venier per presentare il suo ultimo album, Souvenir, che con soli due brani diffusi in queste settimane le ha consentito di arrivare prima in classifica. Un risultato inaspettato per la cantante salentina, la cui reazione documentata in un video ha fatto il giro del web. Durante la chiacchierata con la conduttrice, però, si è commossa nel ricordare il suo papà, scomparso a settembre 2022.

La commozione di Emma Marrone

La cantante si è raccontata a tutto tondo, parlando della sua carriera, partendo dagli inizi nella scuola di Amici da cui ha raggiunto delle vette altissime che lei stessa non pensava di poter toccare. "Sono fortunata perché sono riuscita a realizzare i miei sogni di bambina" dice guardando i filmati che ripercorrono tutti i suoi successi, dai concerti a Sanremo, pur attraversando esperienze difficili che l'hanno messa a dura prova, ma dalle quali è riuscita a venir fuori più forte e temprata. L'avvenimento che l'ha segnata nel profondo, però, è stata la scomparsa di suo padre, al quale era legatissima e con cui condivide gioie e dolori della sua vita, provando a trattenere la commozione ha rivelato alla Mara Venier di essere serena, nonostante tutto:

Non è passato un giorno in cui non gli abbia detto ti amo, buona notte papà, ci sentivamo sette, otto volte al giorno, sempre e sono stata con lui fino all'ultimo giorno. Quindi non ho rimpianti.

Emma ascolta in tv il brano dedicato a suo padre

Durante la lunga intervista, Mara Venier decide di far ascoltare "Intervallo" il quarto brano del nuovo album di Emma, che la cantante ha dedicato a suo padre. Un brano che, come spiegato da lei stessa, vuole lasciare spazio ad una accettazione più dolce, abbandonando la rabbia della perdita e immaginando di poterlo avere ancora al suo fianco: "Mi piace immaginarti col sorriso, che mi aspetti sulla porta" recita infatti la canzone.