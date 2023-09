Emma Marrone ricorda papà Rosario ad un anno dalla morte: “Ti amerò per sempre, mi mancherai sempre” Emma Marrone dedica un pensiero sui social al padre Rosario, morto ad inizio settembre 2022 dopo una battaglia contro la leucemia. Ad un anno dalla sua scomparsa, la cantante non ha mai smesso nemmeno per un istante di ricordarlo:” Sei nelle mie parole e nel silenzio del dolore”.

A cura di Giulia Turco

Emma Marrone ricorda il padre Rosario ad un anno dalla sua tragica perdita. L’uomo, musicista di 66 anni che le è stato sempre molto vicino nel corso della sua carriera, è morto i primi giorni di settembre 2022, dopo una battaglia contro la leucemia. La cantante, che ne aveva dato prontamente notizia ai suoi fan, non ha mai smesso di ricordarlo, dedicandogli ogni momento di gioia e ogni traguardo raggiunto e confidando ai suoi fan i momenti di tristezza.

Emma ricorda il papà ad un anno dalla sua scomparsa

In occasione della ricorrenza, un anno dalla scomparsa del padre Rosario, Emma non può che dedicargli un dolce pensiero. Sui social la cantante pubblica un nuovo carosello, ricordi di una vita, in famiglia, felici, prima che la malattia portasse via quella che è stata la colonna portante della sua vita. “In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza”, scrive la cantante in versi. “Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ross… e io ti amerò per sempre. Ciao Pa”.

Chi era Rosario Marrone, padre di Emma che ha combattuto contro la malattia

Salentino di origine, Rosario Marrone si è avvicinato al mondo della musica giovanissimo e ha trasmesso la sua passione ad Emma. Ha fatto parte di una band, gli H2O, e si è esibito spesso insieme anche alla figlia, inizialmente in piccoli locali. Ha continuato a sostenerla per tutta la sua carriera, esplosa poi con la vittoria ad Amici nel 2010, nonostante si sia ammalato e abbia iniziato a combattere contro una forma di leucemia. “Ascoltando storie di ragazze abbandonate, rifiutate dal loro padre, penso di essere stata fortunata ad avere un padre che mi ha accompagnata fino a qui e che mi accompagnerà per sempre, che mi ha dato così tanto”, ha raccontato commossa a pochi giorni dalla sua scomparsa, nell’autunno 2022.