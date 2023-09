Emma Marrone ricorda papà Rosario nel giorno del suo compleanno: “Non è facile senza te” Emma Marrone ricorda suo padre Rosario, morto poco più di un anno fa, nel giorno del suo compleanno. “Sono sincera, alcuni giorni è proprio una m*rda, ma non si molla mai”.

A cura di Sara Leombruno

Emma Marrone torna a ricordare il padre sui social, e stavolta lo fa in occasione del suo compleanno: "Ciao Papo, buon compleanno, mi manchi da morire. Qui non è facile senza di te", ha esordito la cantante, che ha perso il genitore poco più di un anno fa, il 5 settembre del 2022. Il legame che teneva insieme padre e figlia era molto forte, di tipo artistico oltre che affettivo, se si considera che era stato proprio lui a trasmetterle la passione per la musica. Per questo, il dolore per la sua perdita è ancora molto forte: "Ad essere sincera, ci sono giorni che è proprio una m*rda, ma non si molla mai. Qui eravamo a Tokyo, ero felice e non lo sapevo", conclude.

Il ricordo per l'anniversario di morte e il commento di Stefano De Martino

Non è la prima volta che Emma Marrone condivide sui suoi canali social pensieri profondi in ricordo del padre. Anche due settimane fa, infatti, per l'anniversario della sua morte aveva pubblicato una sua foto dedicandogli una poesia: "In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore". Numerosi i commenti al post da parte dei colleghi del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Elodie, Tiziano Ferro, Giorgia, Laura Pausini, e anche il suo ex Stefano De Martino, che ha partecipato al dolore della 39enne pugliese commentando con una emoji a forma di cuore.

L'annuncio della morte di Rosario Marrone

A rendere noto il lutto per la famiglia della cantante erano state le pagine social ufficiali del comune di Aradeo, la località in provincia di Lecce dove la famiglia Marrone viveva ormai da anni. Un comunicato, quello pubblicato sui social dal comune, che include le condoglianze del sindaco dell'amministrazione comunale.