Le lacrime di Giampiero Mughini per il padre: “È stato fascista, non mi hai mai detto una parola” “Papà era stato fascista e io ero uno scapestrato di sinistra”, racconta Giampiero Mughini al Grande Fratello, provando a spiegare quella figura rigida e assente ma al tempo stesso affascinante. “Non ho pianto quasi mai in vita mia, per la morte di mio padre ho pianto per un mese di seguito”.

A cura di Giulia Turco

Dopo le recenti incomprensioni con Angelica e delle sue parole giudicate di troppo, Giampiero Mughini è protagonista di un racconto del tutto personale al Grande Fratello. Alfonso Signorini lo invita in Mistery per fare luce sulla sua vita privata e su una situazione familiare che si è evoluta nella Catania di un tempo, quella in cui il padre il ragionier Mughini era il commercialista più riconosciuto della città. Dalla separazione dei genitori, alla frustrazione per il padre assente e rigido ma così affascinante, Giampiero Mughini si lascia andare alle prime lacrime nella Casa.

Il rapporto tra Giampiero Mughini e il padre

“Non ho pianto quasi mai in vita mia, per la morte di mio padre ho pianto per un mese di seguito e non è facile per me parlarne nemmeno adesso”, ha raccontato a Rosy Chin, incuriosita dalla sua storia. In puntata va in onda una clip che racconta di più della vita dello scrittore e opinionista, finora messo in luce solo per le sue prese di posizione e meno, di certo, per l'emotività e il sentimento. Mughini racconta alle inquiline di aver assistito ad una particolare durezza del padre e rigidità nelle emozioni, persino nelle parole, che ha sempre trovato complessa quanto affascinante. “Papà era stato fascista e io ero uno scapestrato di sinistra. Non mi ha mai detto una parola”, dice nella clip lasciandosi andare alle lacrime. “Penso che mi abbia detto in tutta la sua vita venti frasi, ognuna delle quali incisa sulla mia pelle”. Dopo la separazione dei suoi genitori, ha frequentato suo padre saltuariamente. Mughini aveva circa tredici anni, quando durante un incontro con il padre gli disse: "Ora che vi siete separati, la mamma ha tutto il diritto di frequentare un altro uomo", lasciandolo di stucco. Oggi va ancora fiero di quelle parole, che ricorda come fosse ieri.

Chi era Gino Mughini il padre di Giampiero

Cresciuto nella Catania degli anni ’50, Giampiero Mughini è nato da mamma siciliano e padre toscano, che di lavoro faceva il commercialista. Non è la prima volta che l’opinionista parla del padre e del loro rapporto. Si era commosso anche quando nel 2022 accennò al logo legame e ai suoi ricordi ospite di Oggi è un altro giorno: “Quando ci vedevamo lui diceva in tutta la durata del pranzo quattro parole e io ce le ho tutte ficcate nella testa. A me bastavano quelle parole, mi piaceva tantissimo quella cosa”, aveva raccontare. “Non mi ha mai detto che mi voleva bene”.