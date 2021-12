Eleonora Daniele in tv la sera di Natale, condurrà uno speciale su Rai1 Eleonora Daniele condurrà per la prima volta la trasmissione “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, uno speciale in seconda serata su Rai1 che andrà in onda la notte del 24 dicembre.

A cura di Ilaria Costabile

Eleonora Daniele è una delle grandi protagoniste della tv e anche nei giorni dedicati alle feste natalizie la vedremo sul piccolo schermo. L'appuntamento con Storie Italiane non era messo in discussione e infatti nella mattina di venerdì 24 dicembre non mancherà la consueta messa in onda del contenitore mattutino di Rai1, ma non sarà l'unico evento che vedrà protagonista la conduttrice, come riportato da TvBlog. Nella notte della Vigilia di Natale, infatti, sarà al timone del programma "Nella memoria di Giovanni Paolo II" che inizierà alle ore 23:45 su Rai1.

Gli ospiti di Nella memoria di Giovanni Paolo II

La trasmissione è giunta alla sua 27esima edizione e vedrà la conduttrice affiancata da Domenico Gareri che è l'ideatore della manifestazione. Non mancheranno degli ospiti anche in questa occasione, con i quali condividere riflessioni, ma anche momenti dedicati all'arte e all'intrattenimento. Ci saranno quest'anno Arisa, vincitrice dell'edizione di Ballando con le stelle, a seguire Riccardo Fogli e anche Valerio Scanu, i tre artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall'Orchestra Filarmonica della Calabria con il Maestro Filippo Arlia e dal coro Harmonia Mundi composto da trenta bambini.

Le storie raccontate nel programma

Il programma ruoterà, come al solito, attorno a storie di cambiamento e di rinascita che invogliano il pubblico a guardare con occhi diversi e speranzosi il futuro. Ospiti della serata saranno anche Rita Dalla Chiesa e il Capitano Ultimo, che vivono una profonda amicizia dopo l'omicidio del generale Dalla Chiesa, il cui mandante fu arrestato proprio dal capitano. Ci saranno poi le storie di altri protagonisti, come Pasquale Padovano, l'unico ad essere sopravvissuto alla strage di Linate del 2001 e poi interverrà anche Giacomo, un ex detenuto che in carcere ha conosciuto una persona importantissima per la sua vita che incontrerà proprio in occasione della trasmissione.