Edoardo Franco si rasa a zero all'Isola dei Famosi, il sacrificio per il bene del gruppo Edoardo Franco ha deciso di sacrificarsi per il gruppo accettando di rasare completamente i suoi capelli per consentire agli altri naufraghi di potersi godere una cena dopo più di un mese trascorso sull'Isola. La ricompensa inattesa è stata anche l'incontro con la compagna.

A cura di Andrea Parrella

Non manca molto alla chiusura di questa edizione dell'Isola dei Famosi e tra i protagonisti c'è stato, senza ombra di dubbio, Edoardo Franco. L'ex vincitore di Masterchef si è imposto come uno dei naufraghi che più di altri hanno saputo interpretare il proprio ruolo, determinare dinamiche e inserirsi nelle stesse. Nonostante le difficoltò di questa edizione, Franco è stato sin dal primo minuto protagonista e, per certi versi, lo ha dimostrato anche nella puntata del 26 maggio, quando ha deciso di sacrificarsi per il gruppo accettando di rasare completamente i suoi capelli per consentire agli altri naufraghi di potersi godere una cena dopo più di un mese trascorso sull'Isola.

Edoardo Franco si sacrifica, poi incontra la sua compagna

Davanti alla possibilità di dare al gruppo un pasto da consumare, Edoardo Franco non ci ha pensato su due volte, prestandosi immediatamente a rimuovere del tutto la chioma anomala che portava con sé sin dalla prima puntata di questa edizione. "Se ti rasi a zero, tutto quello che c'è sul tavolo sarà vostro", ha detto Luxuria. Franco ha accettato senza battere ciglio: "E allora che sia strage di capelli". A ricompensarlo per la scelta coraggiosa, anche l'arrivo sull'Isola della sua compagna, che si è mostrata a sorpresa proprio a taglio finito, con grande gioia del naufrago.

L'eliminazione di Dario Cassini

Poco prima Edoardo Franco era riuscito a evitare l'eliminazione, dopo essere finito in nomination nei giorni scorsi. A farne le spese è stato Dario Cassini, che lascia L'Isola dei Famosi e sole due settimane dal suo arrivo, naufrago non salvato dal pubblico. Al momento dell'eliminazione Cassini si è detto assolutamente sereno: "Era questo il percorso che mi ero prefisso e come sai non mi sarei perso per niente al mondo la possibilità di vedere qualche puntata da studio per capire come funzioni. Torno da mio figlio Raffaele, l'unica cosa che conta nella mia vita".