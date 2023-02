Edoardo Donnamaria in crisi dopo la puntata del GF Vip: “Mi dispiace per Antonella” Edoardo Donnamaria, dopo la puntata del 27 febbraio del GF Vip, vive un momento di profondo sconforto: è dispiaciuto per la situazione che si è creata con Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia e per il fatto di aver messo in mezzo i suoi amici.

Edoardo Donnamaria vive un momento di sconforto dopo la puntata del 27 febbraio del Grande Fratello Vip. Puntata che, per lui, è stata particolarmente intensa: in diretta ha ammesso di aver toccato il seno a Nicole Murgia durante la nottata passata nel van e ha chiuso definitivamente il rapporto con Antonella Fiordelisi.

La crisi post puntata di Edoardo Donnamaria

In giardino dopo la diretta, Edoardo si lasca andare allo sconforto e attraversa un momento di crisi. A consolarlo ci pensano i suoi amici Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il primo ha cercato di spiegargli che le immagini mostrate al pubblico, dove Edoardo appariva piuttosto vicino a Murgia, sono state sicuramente fraintese e per questo si è creata una spiacevole situazione: "Guardando può sembrare equivoco, ma nessuno ci crede che tu ci stai provando con la Murgia".

Donnamaria ha ammesso i suoi errori e ha poi cercato di fare chiarezza, dispiaciuto per aver messo in mezzo gli amici: "Io gli abbracci glieli davo davanti a lei. Adesso Antonella è la martire, mi dispiace per voi e per lei". Ad aggiungersi alla conversazione è anche Micol che prova a consolarlo stringendolo in un abbraccio: “Tu hai noi, dentro e fuori da qui. Sei una persona stupenda”. Nonostante le bellissime parole ascoltate, il dispiacere di Edoardo non si placa.

Cosa è successo durante la diretta tra Edoardo, Nicole e Antonella

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio è scoppiato il "van gate". Alfonso Signorini ha lasciato intendere che tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sia accaduto qualcosa proprio nel van, quando i due credevano di aver staccato le telecamere. Insinuazioni pesanti che potrebbero riscrivere il rapporto tra il volto di Forum e Antonella Fiordelisi. E, infatti, durante una pausa pubblicità, Edoardo ha ammesso di aver toccato il senso di Murgia durante quella notte. Messo alle strette, ha deciso di essere sincero e la fidanzata si è sciolta in lacrime: "Lo ha fatto mentre c'ero io nella Casa e consapevole del fatto che ci fossero le telecamere. Pensa cosa sarebbe accaduto senza telecamere".