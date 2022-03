Dayane Mello dopo l’uscita di Soleil al GFVip: “Il televoto flash è una truffa, sanno già chi vince” Dayane Mello ha sbottato contro il GF VIP ieri sera dopo l’uscita di Soleil Sorge, eliminata dal televoto flash. La brasiliana se l’è presa anche con Alex Belli, definendolo un ‘cogl**one’.

A cura di Gaia Martino

La puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP sta facendo discutere. Dopo l'ennesima entrata di Alex Belli, Soleil Sorge è stata eliminata. La dominatrice assoluta di questa edizione dopo 47 puntate è risultata la meno votata nel televoto flash contro Davide. Un'uscita imprevista la sua che non è stata digerita dai fan e dai sostenitori, tra questi anche una delle sue più care amiche, Dayane Mello, che ha seguito la puntata in diretta su Instagram. Già durante il confronto tra Soleil e l'attore, la brasiliana ha sbottato contro lui, accusandolo di essere un cog**ione. Ha poi sparato a zero sul reality quando, al momento dell'esito del televoto flash, è stata eliminata la Sorge.

Dayane Mello contro Alex Belli

Ieri sera Alex Belli ha fatto di nuovo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP per l'ultimo confronto con Soleil Sorge. A seguire il reality dalla tv anche Dayane Mello, grande amica della concorrente ormai eliminata, che ha sbottato contro l'attore quando quest'ultimo ha provato a riprendere la sua ex inquilina invitandola a ‘volare più basso', ad essere meno convinta, dicendole ‘Fly down baby‘. La brasiliana non ci ha visto più e ha sbottato:

La diminuisce pure, sto cogl**ne. Che rabbia, perché questo deve credersela così? Che merda è?

La durissima accusa al GF VIP

Dayane Mello ha poi sbottato contro il Grande Fratello Vip dopo l'uscita di Soleil Sorge. Secondo la modella brasiliana, ex concorrente e una delle protagoniste della scorsa edizione, il reality è una ‘truffa‘. Nel corso della diretta su Instagram ha sparato a zero contro il programma condotto da Alfonso Signorini sostenendo che il televoto flash sia stato bloccato di proposito perché avrebbero già il nome del vincitore.