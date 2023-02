Daniele Dal Moro: “Mia sorella riceveva minacce di morte a causa di Martina, vuole farmi la pelle” Daniele Dal Moro continua ad accusare Martina Nasoni di voler marciare sul loro rapporto, atteggiamento che sostiene avesse già assunto alla fine del loro primo Grande Fratello.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniele Dal Moro continua ad accusare Martina Nasoni di volere marciare sul loro rapporto, ritagliandosi il ruolo di vittima per poter fare presa sul pubblico a casa. A pochi giorni dall'ingresso della sua ex nella Casa del Grande Fratello Vip, i rapporti tra i due si sono raffreddati. Daniele ha deciso di riavvicinarsi a Oriana Marzoli e ha accusato la ex di volere solo strumentalizzare il loro rapporto. Martina, ferita, ha fatto un passo indietro ed è tornata ad accusarlo di averla trattata male. Proprio questo atteggiamento avrebbe indispettito Daniele al punto da spingerlo a raccontare cosa sarebbe accaduto qualche anno fa, dopo la loro prima esperienza nel reality show.

La famiglia di Daniele Dal Moro avrebbe subito gli effetti del rapporto con Martina

Parlando con Micol Incorvaia del legame con la ex, Daniele ha confidato che sarebbe stata la sua famiglia a pagare parte dell'effetto che il rapporto con Martina aveva generato sui fan della coppia. "Ormai la sua clip se l'è fatta, la clip come vittima le è venuta anche a questo giro", ha accusato Daniele, "Dov'è il bene se è disposta a farmi la pelle? Chi vuole bene a chi? Non dirò più una parola su questo discorso ma quando ci penso mi viene il demonio. Mia sorella riceveva lettere di minacce di morte perché io avevo fatto star male Martina. Non hai idea di quanta mer** abbia mangiato la mia famiglia per questo discorso. Finché tocca a me, non me ne frega niente. Ma mia sorella aveva 20 anni, mia nonna aveva paura".

Daniele Dal Moro ha preferito Oriana Marzoli a Martina Nasoni

Daniele ha fatto palesemente la sua scelta e, nonostante l'ingresso di Martina nella Casa, ha preferito non rovinare il suo rapporto con la venezuelana. Nasoni non ha mai nascosto di essere ancora legata all'ex fidanzato ma è stata costretta a prendere atto della scelta fatta da Daniele e a fare un doloroso passo indietro.