Daniele Bossari: "Sono in una fase di controlli, devono passare tre anni perché non abbia una recidiva" Daniele Bossari si racconta in un'intervista a Verissimo, dove parla del periodo che ha seguito la scoperta del tumore alla gola, ma soprattutto del libro nel quale ha mescolato le sue due passioni: la scienza e l'esoterismo.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Verissimo di sabato 18 maggio, è stato Daniele Bossari. Il noto volto tv, si è raccontato in un'intervista in cui ha parlato dell'ultimo anno della sua vita trascorso a fare ricerche che lo hanno portato alla scrittura del libro "Cristallo", in cui indaga le proprietà dei cristalli in un intreccio di scienza ed esoterismo.

Il racconto di come ha scoperto il tumore

"Ho voluto immergermi in questo percorso di ricerca per cercare delle risposte" racconta Daniele Bossari a Silvia Toffanin, parlando del periodo che è seguito alle cure per il tumore alla gola che lo ha colpito: "Sono ancora in una fase di controlli, per cui ogni sei mesi devo verificare che sia tutto ok, al momento sì, sono passati due anni, ne devono passare altri tre per dire che è tutto a posto. Mi sento benissimo, per adesso. Vedremo". È stato proprio grazie ad un cristallo che ha scoperto la malattia:

In una sessione di meditazione con i cristalli, mi sono accorto che all'altezza della gola, sentivo una tensione e non capivo, non mi sono allarmato all'inizio, poi dopo un mese, allo specchio ho visto un gonfiore ho fatto le analisi e hanno confermato che si trattasse di un tumore, proprio nell'esatto punto in cui sentivo quella tensione. Mi sono chiesta, quindi, come è possibile che un cristallo mi abbia permesso di svelare qualcosa che solo dopo la scienza mi ha permesso di appurare. Quindi ho provato ad intrecciato le due cose, la ricerca scientifica e l'esoterismo.

Il libro lo ha dedicato a suo padre, scomparso un anno fa: "L'ho dedicato a lui, gli ho fatto una dedica pensando al sorriso, lui è presente, io dialogo con lui, immagino possa darmi consigli come faceva prima, mi rasserenava, io immagino che sorrida".

Daniele Bossari prossimo ai 50 anni

Il prossimo ottobre Daniele Bossari compirà 50 anni e per questo traguardo c'è un desiderio che vorrebbe realizzare: "Per i 50 anni voglio riuscire a prendere il brevetto di volo, come aliante, ho iniziato a fare le lezioni, già ne ho fatti alcuni da solo, quindi spero di chiudere col brevetto". Infine il conduttore parla anche di sua figlia Stella, che vive a Milano con il suo fidanzato:

Sono giovanissimi, hanno 21 anni, ma sono già due anni che vive da sola. È lanciatissima nel suo universo, nel suo mondo, sta studiando per realizzare il suo sogno, che è quello di diventare regista, io sogno per lei che possa vivere al meglio, nella felicità, nell'amore. Vorrei che lo vivesse in pieno, tutte le sue esperienze.