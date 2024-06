video suggerito

Daniele Bossari dopo il tumore: “Scoprii il carcinoma mentre meditavo, era impossibile da operare” Daniele Bossari torna a parlare del tumore sconfitto due anni fa. Al Corriere ha raccontato di aver scoperto la malattia mentre meditava, un carcinoma alla br della lingua impossibile da operare ma “curabile con chemio e radioterapia”. Grazie ai rituali ha scoperto un “furioso amore per la vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele Bossari torna a parlare del tumore in una lunga intervista al Corriere. Il conduttore televisivo, vincitore del GF Vip nel 2017, due anni fa raccontò di aver sconfitto un tumore alla gola dopo essersi sottoposto a duri mesi di chemioterapia. Oggi continua a fare controlli per evitare una recidiva e ha pubblicato il suo libro, Cristallo, un viaggio nel mondo delle pietre, le stesse che gli hanno permesso di scoprire il tumore.

Le parole di Daniele Bossari

Daniele Bossari scoprì un fastidio alla gola mentre meditava, così decise di fare una visita dettagliata. "Ogni volta che mi sedevo sul mio cuscino da meditazione, sentivo quella stessa resistenza. Poche settimane dopo, il responso dell’esame istologico: carcinoma alla br della lingua" ha raccontato al Corriere. Scoprì di avere un tumore "impossibile da operare, ma curabile con chemio e radioterapia", e così si è affidato alle cure. Il conduttore ha raccontato che la meditazione "ci aiuta a cogliere dei messaggi che il corpo ci manda e che rischiamo di non recepire se viviamo sempre “fuori", immersi nella vita di tutti i giorni, e grazie ai rituali ha scoperto un "furioso amore per la vita". Ha così continuato:

I rituali ci riportano a qualcosa di profondo, ci fanno capire che le nostre vite non sono al centro del mondo o della storia, ma siamo solo degli attimi che passano. Ed è allora, solo allora, che ti nasce dentro un furioso amore per la vita e per le persone intorno, anche quando, come è capitato a me, devi fronteggiare un abisso come un cancro.

La vicinanza di Filippa Lagerback e l'amore per la figlia Stella

"Io e Filippa abbiamo sofferto moltissimo, sia per il tumore sia perché io ad un certo punto mi sono come spento, ma questa esperienza, l’esperienza della malattia, ci ha reso ancora più uniti" ha aggiunto Bossari che, come raccontato a Verissimo un mese fa, ora prosegue con i controlli per evitare il rischio di una recidiva. Grazie alla figlia, Stella, "ho appreso una ulteriore forma d’amore, quella per la ricerca" ha raccontato, rivelando che oggi la 20enne "è una donna molto attenta, disciplinata, piena di interessi". Dopo la pubblicazione del suo libro Cristallo, ha in mente di "Conseguire la licenza di volo di aliante".