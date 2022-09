Daniele Bossari: “Ho avuto un tumore alla gola e ho fatto mesi di chemioterapia” Daniele Bossari ha raccontato una pagina dolorosa della sua vita, che l’ha tenuto lontano dai social per un periodo: ha avuto un tumore alla gola e si è dovuto sottoporre a mesi di radio e chemioterapia. “Sono vivo e ve lo posso raccontare”, si legge nel post che ha pubblicato su Instagram nel primo lunedì di settembre.

A cura di Elisabetta Murina

Nel primo lunedì di settembre, Daniele Bossari è tornato sui social per raccontare una pagina inedita e dolorosa della sua vita. Con un lungo post sul suo profilo Instagram, l'ex vincitore del GF e conduttore ha raccontato di aver avuto un tumore alla gola e di essersi sottoposto a duri mesi di radio e chemioterapia. "Sono vivo e ve lo posso raccontare", si legge nel lungo messaggio che ha scelto di condividere con i suoi follower, utilizzando la metafora dei tarocchi perché si è sentito proprio come la figura dell' "appeso":

La rivelazione di Daniele Bossari

Daniele Bossari ha scelto il mondo dei tarocchi per parlare della sofferenza fisica che ha affrontato in questi ultimi mesi, durante i quali è stato meno presente sui social. Fino a questo momento non aveva mai accennato nulla pubblicamente, poi la dolorosa rivelazione di aver avuto un tumore alla gola, che lo ha costretto a mesi di radio e chemioterapia. "Per spiegarvi cosa mi è successo, utilizzo il dodicesimo arcano dei tarocchi: "l'appeso", perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato", si legge all'inizio del lungo post pubblicato su Instagram. L'ex vincitore del GF si è trovato "appeso al filo del destino", ma dando piena fiducia alla scienza e alla medicina "ho attraversato la tempesta". E proprio come il personaggio delle carte, che è "colui che si svuota per divenire recipiente di forze luminose", anche Bossari ha trovato la forza di combattere la malattia e il dolore, anche grazie al supporto della famiglia: