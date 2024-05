Dagli Europei alle Olimpiadi, passando per Wimbledon: gli eventi dell’estate di Sky Sport

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Calcio, atletica leggera, tennis, motociclismo, Formula 1, vela e Olimpiadi: l’estate di Sky Sport si preannuncia ricca di eventi. La presentazione è avvenuta martedì 28 maggio a Palazzo Reale, a Milano. Particolare attenzione, naturalmente, agli Europei di calcio che partiranno il prossimo 14 giugno, non prima dell'ultimo evento calcistico della stagione, ovvero la finale di Champions League del 1 giugno a Wembley tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Poi via all'avventura europea, con tutte le 51 partite della competizione e l'Italia a difendere il titolo conquistato contro l'Inghilterra tre anni fa.

Gli azzurri di Luciano Spalletti nella prima fase giocheranno il 15 giugno contro l’Albania, il 20 contro la Spagna e il 24 contro la Croazia e sarà l’ormai leggendaria coppia Fabio Caressa & Beppe Bergomi, voci della vittoria a Berlino del 2006 e di quella a Wembley di Euro 2020, ad accompagnare e raccontare il cammino della squadra azzurra. Oltre a loro Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, coadiuvati da Gianluca Di Marzio, Federica Masolin per i pre-partita e i post-partita, e uno studio “mobile” che seguirà la Nazionale nelle città in cui giocherà, oltre agli studi “fissi” di Milano e Berlino. Tra i commentatori la squadra di Sky avrà tra le sue fila Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti. Da settembre, poi, tornerà nella squadra anche Zvonimir Boban.

La giornata di Euro 2024 su Sky Sport partirà alle 10 con la prima edizione di Sky Sport 24; collegamento alle 13 con lo studio di Berlino, allestito alla Home of Adidas Football; a seguire la rubrica “Eurogoleador” alle 14, e poi le partite del giorno: nella prima fase una alle 15, la seconda alle 18 e la terza alle 21; la giornata terminerà alle 23.30 con “Calciomercato – L’Originale”.

Non solo calcio, vista la moltitudine di eventi sportivi previsti per la prossima estate targati Sky. In primi la Formula 1 e la MotoGp, passando per i Campionati Europei d’atletica di Roma a partire dal 7 giugno e le finali della Nba. Poi sarà il turno di Wimbledon, con Sinner che parte inevitabilmente tra i favoriti e che, anche quest'anno, verrà raccontato dalle voci Sky a luglio.

Dal 22 agosto si va a Barcellona per le regate della Louis Vuitton Cup, la sfida da cui uscirà l’imbarcazione che in ottobre contenderà l’America’s Cup a Team New Zealand. Il racconto sarà affidato a Guido Meda, prestato alla vela temporaneamente.

Infine le Olimpiadi di Parigi. Grazie a un accordo con Warner Bros. Discovery, che detiene i diritti dell'evento, dal 26 luglio all’11 agosto Sky aggiungerà gli otto canali Eurosport ai due già disponibili, per aprire dieci “finestre” sui Giochi con più di mille ore di dirette.