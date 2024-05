video suggerito

Zvonimir Boban torna a Sky, riecco uno degli opinionisti più rigidi della Tv: “Siamo pagati per dire” Dopo anni in Uefa, al Milan e Fifa, Boban fa il suo ritorno a Sky nelle vesti di commentatore. Nei suoi 13 anni da opinionista non ha fatto mai mancare posizioni rigide e severe, memorabili le sue liti con Conte e Balotelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Zvonimir Boban torna a Sky. L'ex calciatore, volto dell'emittente per oltre dieci anni, fa ritorno alla sua casa televisiva dopo un periodo in cui si è dedicato a ruoli dirigenziali, tra Fifa, Milan e Uefa. La conferma di una voce che circolava già da qualche giorno è arrivata nel corso della presentazione Sky dei palinsesti per la prossima estate, con Boban che è intervenuto sul palco.

Le prime parole di Boban dopo il ritorno a Sky

L'ex calciatore croato, che tornerà nelle vesti di opinionista, ha commentato il suo ritorno: "Sto bene, non pensavo di dover lavorare di nuovo, però grazie a Sky che mi ha convinto. Felice di tornare in quella che è stata una casa mia per 13 anni. Felice anche di tornare a Milano, in Italia". Dopo l'esperienza da dirigente Boban specifia: "Sono uguale a prima, un po' più maturo, credo di capire il calcio un po' di più, ho avuto il privilegio di vivere e determinare anche altre cose che accadono nel calcio. Ma troverete sempre la stessa persona, noi siamo pagati per dire, non per trattenere, ma farlo rispettosamente. Quella è la mia idea di giornalismo e di racconto".

La storia di Boban a Sky, le liti con Conte e Balotelli

Dopo la sua brillante carriera da giocatore, Zvonimir Boban ha recitato un ruolo da protagonista anche nelle vesti di opinionista televisivo, schietto e severo. Un approccio che lo ha portato spesso a confrontarsi con calciatori e allenatori nei post partita, arrivando anche ad avere liti accese, come quella celebre con Antonio Conte dopo il famoso episodio del (non) gol di Muntari e il botta e risposta con Mario Balotelli quando vestiva la maglia del Milan.

Boban commenterà la nuova Champions League

Zvonimir Boban entrerà nella squadra del racconto di Sky Sport per la nuova Champions League. Il leggendario centrocampista croato e dirigente sportivo a partire da settembre sarà voce e volto della massima competizione europea, con il nuovo format che prevede più squadre, più campioni e più partite. Boban, , dopo le esperienze con Fifa, Milan e Uefa, andrà a completare con la sua esperienza e competenza una rosa di grandi stelle del calcio, già volti affermati di Sky Sport, tra i quali Alessandro Del Piero, del calcio, già volti affermati di Sky Sport, tra i quali Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio.