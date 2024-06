video suggerito

Alessandro Greco e la gag della bottiglia d'acqua: "Il tappo spicchietta, ma da qui a imprecare…" Il conduttore di Unomattina Estate beve dalla bottiglia con il tappo unito, come da nuove direttive europee: "Ad alcuni dà fastidio, ad altri fa piacere perché lo ritengono utile per evitare la dispersione della plastica".

Alessandro Greco alle prese con una delle piccole ‘diavolerie dei tempi moderni': il tappo di plastica che resta attaccato alla bottiglia. Nella puntata dell'11 giugno di Uno Mattina Estate, il conduttore beve in diretta e mostra quello che dal 3 luglio 2024 sarà obbligatorio per una direttiva europea. Tutte le bottiglie di plastica, infatti, dovranno prevedere il tappo attaccato al proprio contenitore. Una direttiva che prevede di ridurre l'inquinamento e agevola il riciclo della plastica.

La gag è deliziosa, in effetti. Alessandro Greco apre la bottiglietta d'acqua e comincia a bere: "Il tappo rimane attaccato una volta svitato e spicchietta sul naso. Ad alcuni dà fastidio, ad altri fa piacere perché lo ritengono utile per evitare la dispersione della plastica". Ospite in studio è la dottoressa Noemi De Santis, cofondatrice di un app per la raccolta differenziata, e Luca Stramare, responsabile centro studi Corepla. La dotteressa De Santis osserva: "Una piccola difficoltà che però farà un grande cambiamento perché mira a limitare la dispersione di queste particelle di plastica, che possono portare a un maggiore inquinamento".

In studio, Alessandro Greco fa notare come per tanti questo ‘stravolgimento' abbia causato problemi, ma il conduttore sottolinea l'importanza di un gesto tutto sommato ininfluente: "Addirittura dire che il tappo della bottiglietta spinge all'imprecazione, mi pare eccessivo".

Dobbiamo rimettere queste cose in prospettiva. È una piccolissima novità rispetto a quello che già abbiamo imparato. Tra qualche mese, questa novità sarà ininfluente per tutti.

Un po' come è stato per le linguette delle lattine. I più ‘vecchietti' ricorderanno che una volta le bevande in lattina avevano appunto la linguetta rimuovibile. Un piccolo accorgimento che però potrebbe aiutare l'ambiente e ridurre il rischio di inquinamento.