Torna Cash or Trash sul Nove: il programma con Giano Del Bufalo, nuovo fidanzato di Giulia De Lellis Arrivano da lunedì 3 giugno sul Nove i nuovi episodi di Cash or Trash-Chi offre di più? Il programma di aste condotto da Paolo Conticini, che ha tra i protagonisti esperti di antiquariato e oggetti preziosi anche Giano Del Bufalo, attuale fidanzato di Giulia De Lellis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Torna sul Nove, a partire da lunedì 3 giugno alle ore 20:30, il programma Cash or Trash-Chi offre di più? condotto da Paolo Conticini. Dopo il successo della precedente stagione, che ha conquistato circa 800mila spettatori, gli esperti di design, antiquariato e aste, tornano con un ciclo di nuovi episodi in onda dal lunedì al venerdì. Confermati i volti che hanno fatto appassionare il pubblico, tra cui spicca anche Giano Del Bufalo, nuova fiamma di Giulia De Lellis.

Tornano le aste di Cash or Trash

Il programma che racconta cosa si nasconde dietro oggetti, tendenzialmente preziosi, custoditi nelle case di collezionisti o appassionati, in giro per l'Italia, torna per attirare il pubblico con 175 nuove aste, dove i mercanti che sono alla ricerca di veri e propri affari o di oggetti che possano emozionarli, sono lì pronti con le palette alla mano. Anche in questa edizione il meccanismo è sempre lo stesso, cioè i venditori portano un oggetto di loro proprietà a valutare, sarà l'esperto Alessandro Rosa ad illustrarne le caratteristiche e a decretarne il valore. Dopodiché inizia l'asta, dove Paolo Conticini ha il compito di supportare il venditore, intanto i mercanti sono lì pronti a contendersi il bottini. I protagonisti sono anche quest'anno: Roberta Tagliavini, Ada Egidio, Stefano D'Onghia e, in alternanza Federico Bellucci e Giovanni De Santis. Non poteva mancare, ovviamente, anche Giano Del Bufalo, fratello della già nota Diana e ora anche nuovo fidanzato di Giulia De Lellis.

Giano Del Bufalo, esperto di Cash or Trash

I nuovi episodi dello show

In questi episodi che, stavolta, seguiranno anche un tema principale, all'asta finiranno un bricco dell'Ottocento utilizzato per produrre il Seltz, dei calici ricavati da bossoli di cannone, materiali didattici, collezioni musicali, paramenti sacri, cimeli orientali, modellini e molto altro, in un viaggio epocale che va dal Medioevo agli Anni '90, inclusi alcuni pezzi d'arte di grande valore. Sarà però il venditore a decidere se accettare e vendere l'oggetto di sua proprietà o rifiutare l'offerta dei mercanti e riappropriarsi dell'oggetto in questione.