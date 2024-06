video suggerito

Ascolti tv sabato 15 giugno: chi ha vinto tra la partita degli Europei 2024 Italia – Albania e Paradiso amaro Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la partita Italia – Albania, valida per gli Europei 2024, trasmessa da Rai1 e il film Paradiso amaro proposto da Canale5. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 15 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, sabato 15 giugno, ha offerto agli spettatori eventi sportivi, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha proposto la partita Italia – Albania valida per gli Europei 2024. Canale5 ha trasmesso il film Paradiso amaro. Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta, programma condotto da Mario Tozzi. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di sabato 15 giugno.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La sfida degli ascolti tv tra Italia – Albania e Paradiso amaro

Nel corso della prima serata di sabato 15 giugno, Rai1 ha lasciato spazio agli Europei 2024. In campo Italia – Albania. La partita si è conclusa con la vittoria degli Azzurri per 2-1 con gol di Bastoni e Barella per la squadra di Spalletti e di Bajrami per l'Albania. Canale5 ha proposto il film Paradiso amaro con George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller, Nick Krause e Beau Bridges.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Non avrai mai mia figlia, film con Lyndsy Fonseca, Kirstie Alley, Jason Burkey, Hunter Burke, Diane Robin e Michael Woods. Rai3 ha proposto Sapiens – Un solo pianeta, programma condotto da Mario Tozzi. Su Italia1 Windstorm – Liberi nel vento, film con Hanna Binke, Nina Kronjäger, Jürgen Vogel, Cornelia Froboess e Marvin Linke. Rete4 ha trasmesso Flightplan – Mistero in volo film con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Beahan e Michael Irby.