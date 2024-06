Italia-Albania 2-1 LIVE, la diretta della partita degli Europei 2024: gol di Bajrami, Bastoni e Barella

La prima partita di Euro 2024 dell'Italia si terrà stasera a Dortmund, dove gli Azzurri affronteranno l'Albania, in una sfida inedita per una grande manifestazione. L'incontro si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai 1 con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, ma anche su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 202 (Sky Sport Calcio) con la telecronaca di Caressa e Bergomi. Streaming possibile con RaiPlay, Sky Go e NOW.