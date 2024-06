video suggerito

Dimarco sbaglia la regola più elementare sul gol assurdo dell’Albania: la reazione di Spalletti Dopo 23 secondi, da un errore clamoroso su rimessa laterale in favore della Nazionale nasce la rete del vantaggio dell’Albania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Italia sotto di un gol dopo appena 23 secondi nella prima partita degli Europei. L'Albania va subito in vantaggio con il gol di Nedim Bajrami. È un regalo che gli viene servito su un piatto d'argento dalla Nazionale per una leggerezza incredibile, commessa da uno dei calciatori migliori dello scorso campionato. Un retropassaggio folle di Dimarco su rimessa laterale crea il caos nella difesa degli Azzurri, scoperti e infilati. Vengono presi in contropiede, sono sguarniti e piazzati male perché nessuno si aspettava che in quella situazione di gioco il terzino interista potesse scegliere una soluzione del genere.

L'errore elementare commesso da Dimarco sul gol dell'Albania

Lo insegnano anche alle scuole calcio, più ancora è materia di martellamento da parte degli allenatori: mai dare la palla all'indietro quando gli avversari ti mettono pressione e occupano gli spazi, mai farlo provandola a passare al compagno di squadra che, rispetto agli altri, è anche più lontano. Si spiega anche così l'atteggiamento di Bastoni, compagno in nerazzurro con Dimarco: colto di sorpresa, non è riuscito a chiudere sull'intervento dell'avversario. Nazionale sotto shock, in panchina Spalletti assiste impietrito a quell'errore clamoroso.

(in aggiornamento)