Dove seguire le Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024 in tv: la programmazione Rai, Mediaset, La7 e Sky Elezioni Europee 2024, gli exit poll, le proiezioni, lo scrutinio e gli approfondimenti in TV, dallo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa alla Maratona di Enrico Mentana.

A cura di Daniela Seclì

Sabato 8 e domenica 9 giugno si terranno le Elezioni Europee 2024. I cittadini che hanno compiuto 18 anni sono chiamati alle urne. I palinsesti televisivi Rai, Mediaset, La7 e Sky sono pronti a informare gli italiani sull'esito del voto. Dagli exit poll e le proiezioni ai collegamenti dalle principali sedi elettorali, fino allo spoglio, tanti gli approfondimenti previsti.

Elezioni Europee 2024: la programmazione Rai

La programmazione Rai seguirà le Elezioni europee, le Regionali del Piemonte e le Comunali per i principali capoluoghi: Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso, Pescara, Bergamo, Caltanissetta. A partire dalle ore 23 di domenica 9 giugno, saranno comunicati i primi exit poll delle liste per le Elezioni Europee, dei candidati a presidente del Piemonte e dei candidati a sindaco in ciascuno dei comuni. A mezzanotte, le prime proiezioni per le Elezioni Europee. Vediamo la programmazione dallo speciale Porta a Porta agli approfondimenti del Tg previsti per domenica 9 giugno:

Speciale Porta a Porta Elezioni Europee, domenica 9 giugno a partire dalle ore 22.50 su Rai1;

Speciale Elezioni Europee condotto da Monica Giandotti su Rai3. A partire dalle ore 22.50 seguirà la notte elettorale fino all’ultima proiezione;

Speciale Tg2 dalle ore 24 alle 02 con la conduzione di Luca Moriconi.

RaiNews24 in onda per 24 ore in filo diretto.

Lunedì 10 giugno:

Speciale Elezioni Europee a cura del Tg1 dalle ore 06:30 fino alle ore 10:30 e di nuovo alle 14:55;

Speciale Elezioni in onda su Rai2 dalle 10 alle 12;

Buongiorno Italia su Rai3 alle ore 7 e Buongiorno Regione alle ore 7.30;

Rai 3, dalle 08 alle 10, aprirà una finestra sul voto nella trasmissione Agorà,

Speciale Elezioni su Rai3 a partire dalle ore 12.25;

Speciale Elezioni europee e amministrative su Rai2 alle 16.15 fino alle 17.50.

In prima serata lunedì 10 giugno Porta a Porta condotto da Bruno Vespa in collaborazione con il Tg1 a partire dalle ore 21.30;

In seconda serata, speciale elezioni su Rai2 alle ore 23 e su Rai3 a mezzanotte.

Elezioni dell'8 e 9 giugno: gli approfondimenti Mediaset

Anche Mediaset ha previsto diversi contenitori per approfondire l'evolversi delle Elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno. Ricchissima la programmazione di Rete4. Partiamo da Domenica 9 giugno:

Speciale Quarta Repubblica – Europa al voto condotto da Nicola Porro in prima serata;

Lunedì 10 giugno:

Tg4 – Diario del giorno dalle ore 15.30 alle ore 16.40, condotto da Giuseppe Brindisi;

Prima di domani condotto da Bianca Berlinguer alle ore 20:30;

Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro alle ore 21:25.

La7 e la Maratona Mentana per le Elezioni Europee

Su La7 spazio alla consueta Maratona Mentana e non solo. Ecco cosa prevede la programmazione della rete:

– Maratona Mentana domenica 9 giugno a partire dalle ore 22.30;

– Speciale Propaganda Live lunedì 10 giugno a partire dalle ore 21:15.

La programmazione Sky

Quanto a Sky, sarà possibile seguire l'evolversi delle Elezioni Europee dagli Exit Poll allo scrutinio dei voti grazie a Sky Tg24.