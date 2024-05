video suggerito

Estate 2024, cambia la programmazione di Rai1: i programmi, le serie e le repliche che vedremo in TV Con la calda stagione arrivano in palinsesto nuovi programmi, ma anche le repliche delle serie tv più amate. Ecco le proposte di Rai1 per il daytime e per la prima serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate è ormai alle porte e cambia il palinsesto di Rai1. Spazio a nuovi programmi, a eventi sportivi come gli Europei 2024, ma anche alle repliche delle serie tv più amate. Il sito DavideMaggio.it ha fatto il punto su quella che sarà la programmazione che terrà compagnia agli spettatori durante i mesi più caldi, dunque da giugno ad agosto. Ecco cosa vedremo in tv.

Estate 2024, programmi e serie tv in onda in prima serata su Rai1

Come già precisato, Rai1 trasmetterà le partite degli Europei di Calcio 2024, evento che si terrà da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio. La Rai trasmetterà le 31 partite e quelle previste per le ore 21 andranno in onda su Rai1. Di seguito le altre novità che vedremo in prima serata su Rai1:

Speciale Ulisse sullo sbarco in Normandia con Alberto Angela in onda lunedì 3 giugno. Il conduttore tornerà anche con nuove puntate di Noos – L'avventura della conoscenza;

Con il cuore – Nel nome di Francesco con Carlo Conti in onda giovedì 6 giugno;

La Grande Opera dall'Arena di Verona in onda venerdì 7 giugno;

Speciale Porta a Porta sulle Elezioni Europee con Bruno Vespa in onda lunedì 10 giugno;

Gigi – Uno come te con Gigi D'Alessio in onda giovedì 13 giugno;

Una voce per Padre Pio con Mara Venier in onda venerdì 28 giugno;

Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu in onda il 3, il 7, il 17 e il 24 luglio;

Evviva! con Gianni Morandi in onda il sabato a luglio per due puntate;

Maxima, miniserie su Máxima Zorreguieta, Regina d’Olanda in onda ad agosto.

Le repliche nella prima serata di Rai1

Come ogni estate, anche quella targata 2024 sarà caratterizzata da numerose repliche. Un'occasione per vedere o rivedere i programmi più amati che la Rai ha trasmesso durante l'autunno e l'inverno. Tra le repliche previste durante l'estate 2024 troviamo:

Il Cantante Mascherato in onda a luglio;

Tutti i Sogni Ancora in Volo in onda il venerdì a luglio;

Colpo di Luna in onda il sabato a luglio;

Sophie Cross 2 a partire da fine luglio;

Master Crimes ad agosto;

Alfredino – Una Storia Italiana;

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso;

Nero a Metà 3;

Mina Settembre 2.

Come cambia il daytime Rai durante l'estate 2024

Il daytime di Rai1 cambia per raccontare l'estate e accompagnare gli spettatori nel corso della stagione più calda. Ecco come sarà il palinsesto di Rai1 che terrà compagnia dalla mattina alla prima serata:

La nuova edizione di Unomattina Estate con Alessandro Greco e Greta Mauro;

Camper In Viaggo condotto da Tinto e Lorella Boccia;

Camper condotto da Marcello Masi;

La replica delle puntate di Un Passo dal Cielo che poi cederanno il posto a quelle di Che Dio ci Aiuti;

Estate in Diretta con Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo;

Reazione a Catena con Pino Insegno;

Techetechetè.