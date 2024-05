video suggerito

Alessandro Greco torna in tv: condurrà Unomattina Estate con Greta Mauro Alessandro Greco sarà tra i protagonisti dell’estate di Rai1. Da lunedì 3 giugno condurrà Unomattina Estate insieme a Greta Mauro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Greco si prepara a tornare in tv. Il conduttore sarà al timone di Unomattina Estate, in onda su Rai1 a partire dal 3 giugno. Con il conduttore ci sarà anche Greta Mauro. Alessandro Greco ha ufficializzato il suo ritorno in Rai nel corso di un'intervista rilasciata a Domenica In. Mara Venier è apparsa entusiasta: "Sono felice per te perché te lo meriti e te lo dico da un bel po'".

Alessandro Greco condurrà Unomattina estate dal 3 giugno

Mara Venier ha ospitato Alessandro Greco nella puntata di Domenica In trasmessa il 19 maggio. La conduttrice ha annunciato: "Ho letto che torni in tv. Era ora. Era ora perché sei bravo". Il conduttore, allora, ha svelato quando lo rivedremo su Rai1: "Cominciamo lunedì 3 giugno". Alessandro Greco ha anche dichiarato che sarà affiancato da Greta Mauro: "Sarà la versione estiva di Unomattina". Mara Venier ha ribadito: "Sono felice per te perché te lo meriti e te lo dico da un bel po'".

Alessandro Greco e gli esordi con Raffaella Carrà

Alessandro Greco si è fatto conoscere dal grande pubblico con la trasmissione Furore. Tra gli autori del programma c'era Raffaella Carrà che ha creduto in lui. Ancora oggi il conduttore non dimentica la sua generosità:

Anche nel nostro mondo, nel nostro ambiente, esiste la generosità. Una fetta considerevole della mia vita privata e anche della mia vita artistica e professionale parte da quello che ha fatto Raffaella Carrà per me. Io non sarei qui oggi se non fosse stato per quella scelta e per quello sguardo.

Giancarlo Magalli, presente in studio, ha aggiunto: "Io andai ospite a Furore e mentre Alessandro Greco era seduto alla sua scrivania, Raffaella Carrà era in ginocchio accanto a lui e lo consigliava, lo aiutava, gli suggeriva. Si metteva nascosta in ginocchio vicino alla sua scrivania ad aiutarlo, pensa quanto gli voleva bene e quanto lo sosteneva".