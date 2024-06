video suggerito

Alessandro Greco torna in Rai: "In passato ho avuto dei dispiaceri. Spero ci sia altro dopo Unomattina estate" Il conduttore ripartirà da Unomattina Estate, tornando in Rai dopo alcuni anni. In un'intervista a TvBlog non nega i dispiaceri degli scorsi anni, ma spera che questa sia una ripartenza.

A cura di Andrea Parrella

Alessandro Greco ripartirà da Unomattina Estate. A partire dal 2 giugno sarà alla conduzione del programma quotidiano assieme a Greta Mauro, accompagnando il pubblico per tutta l'estate. Il conduttore, da molti invocato negli ultimi anni, ritorna in Rai con un compito di primo piano, nella speranza di poter beneficiare di attenzione anche dopo l'estate. Ne ha parlato in un'intervista a TvBlog, realizzata da Massimo Galanto, nella quale ha accennato alle prospettive con l'azienda: "Non ne ho parlato. Ci siamo limitati a parlare di Unomattina estate. Poi è ovvio che me lo auspico e mi adopererò affinché non sia una esperienza fine a se stessa. Saranno gli altri a fare valutazioni".

Il ritorno in Rai di Alessandro Greco

Greco è reduce da anni complessi, dopo il successo di Zero e Lode e l'ultima edizione di Miss Italia in Rai, il conduttore non ha avuto più spazio sulle reti del servizio pubblico, pur scegliendo di non lamentarsi mai pubblicamente: "È il mio stile ed è un lavoro che faccio su me stesso: non voglio recriminare, né sgomitare. Ci sono situazioni che mi hanno provocato dispiacere: è capitato di essere individuato come conduttore ideale di un programma, dopo aver avuto contatti reali, ma alla fine quel programma è stato affidato ad altri. Non ne sono rimasto indifferente, ma per dignità personale, artistica e professionale devo guardare avanti".

Affari Tuoi e l'uscita di Amadeus

Conduttore di professione, Greco ha ragionato anche dell'avanzare di nomi che dall'anno prossimo avranno molto spazio in Rai, non negando ad esempio di aver immaginato la possibilità di essere associato alla conduzione di Affari Tuoi dopo l'uscita di Amadeus. Greco ha infatti ricordato al giornalista il sindaggio di Fanpage di alcune settimane fa: "I suoi colleghi di Fanpage mi hanno chiamato spiegandomi che tanti lettori avevano indicato me per la conduzione di Affari tuoi, una specie di plebiscito popolare. È un prodotto nel quale mi ci vedo".