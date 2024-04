video suggerito

Alessandro Greco tra i più votati per Affari Tuoi dopo Amadeus: "Io mi sento al servizio del pubblico" Alessandro Greco è stato tra i più votati e acclamati dai lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio "Chi vuoi che prenda il posto di Amadeus ad Affari Tuoi?". A Fanpage.it, il conduttore commenta i risultati: "C'è tanto affetto nei miei confronti pur onn avendo mai avuto la possibilità di una presenza continuativa. Questa cosa è ancora più bella".

Si è conclusa la settimana più importante per Mamma Rai, quella dell’addio ufficiale di Amadeus, destinato al Nove dal prossimo autunno. Lascerà Affari Tuoi e il toto-nomi è partito: Stefano De Martino è il più quotato. Eppure, i nostri lettori che hanno partecipato al sondaggio “Chi vuoi che prenda il posto di Amadeus ad Affari Tuoi?”, ha premiato anche un altro nome, quello di Alessandro Greco.

Sempre più spesso, il nostro lavoro, è alimentato dal feedback che ci arriva dai nostri lettori. Un tempo erano le ‘lettere al giornale’, oggi sono i commenti ai nostri articoli. Il risultato del sondaggio, in effetti, trova riscontro anche nelle tante segnalazioni che ci sono arrivate: “Vogliamo Alessandro Greco”. Il conduttore ha parlato con Fanpage.it e ha fatto il punto sulla stagione che verrà, tenendo al centro di tutto il suo mantra: “Più che un uomo del servizio pubblico, io sono al servizio del pubblico”.

Alessandro Greco, acclamato dai nostri lettori e secondo al sondaggio di Fanpage.it come prossimo conduttore di Affari Tuoi, dietro Stefano De Martino. Hai preceduto anche Carlo Conti.

Sono contentissimo per Stefano perché l'esito di questo sondaggio dimostra ancora una volta quanto sia bravo. Per quanto riguarda Carlo, ovviamente, sarà oggetto di scherzo tra di noi, gliela farò pesare questa cosa. Sul pubblico, per me non è una sorpresa. Da molto tempo a questa parte, ogni volta che si presenta un’opportunità io percepisco questa generosità, questa stima e questo gradimento da parte delle persone. Un affetto che non tarda mai, anzi è sempre puntuale, abbondante e copioso.

Chi riceve tutto questo affetto, anche alternando la propria presenza nei palinsesti, in genere viene considerato “uomo del servizio pubblico”. Ti ci ritrovi in questa definizione?

È vero che non mi è stata mai data la possibilità di una presenza continuativa, malgrado questo però c’è questo slancio nei miei confronti e quindi questa cosa è ancora più bella. Se per “uomo del servizio pubblico” intendiamo la televisione pubblica va bene, ma io cambierei la locuzione.

Cioè?

Più che uomo del servizio pubblico sono un uomo al servizio del pubblico. Alla fine io ho sempre potuto godere di quello che fondamentalmente ritengo essere i miei editori di riferimento, cioè il pubblico, le persone, senza disdegnare ovviamente tutto quello che ho fatto nella mia carriera prevalentemente per la televisione pubblica però uso questa espressione ti ripeto per restituire al pubblico quel tanto che mi dà tutte le volte. Quindi: al servizio del pubblico.

TvBlog ha detto che sei prossimo alla conduzione di Unomattina Estate.

C’è stato un contatto e io ho dato la mia disponibilità. C’è solo questo, per adesso. Non c’è ancora nulla di ufficiale.

Il passaggio di Amadeus a Discovery. Un commento?

Conosco Ama da tanto tempo, siamo stati insieme in radio. Io gli auguro con tutto il cuore che lui possa trarre ogni bene da questa svolta in termini personali, umani e professionali.

È possibile che ci siano maggiori opportunità per la stagione autunnale?

Nell’ambito del professionismo c’è una specificità che riguarda ognuno di noi. Carlo (Conti, ndr) ha la sua specificità, Amadeus la sua, io la mia e alla fine il movimento che può fare uno rispetto all’altro non è che aumenta o diminuisce in base alle opportunità dell’uno o dell’altro. Noi siamo a disposizione anche in base a quelle che sono le scelte che si fanno per la tipologia del prodotto. E poi, se non è così, che vai a fare? Dipende da quanto sei compatibile a quel prodotto ed è qualcosa che vale sempre, indipendentemente dai movimenti e dalle acquisizioni.