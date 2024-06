video suggerito

Ascolti tv domenica 9 giugno: perché non usciranno i dati della partita Italia – Bosnia Erzegovina e Eternal Love I dati Auditel di ieri, domenica 9 giugno, non sono stati diffusi a causa dello sciopero Nielsen. Disponibili solo i dati delle fasce. Nel corso della prima serata, la partita amichevole Italia – Bosnia Erzegovina trasmessa da Rai1 e il film turco Eternal Love proposto da Canale5.

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, domenica 9 giugno, ha offerto agli spettatori eventi sportivi, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha proposto la partita amichevole Italia – Bosnia Erzegovina. Su Canale5, il film Eternal Love. Rete4 ha lasciato spazio a Quarta Repubblica – Speciale Europa al voto. I dati non saranno diffusi per via dello sciopero Nielsen. Sono stati resi disponibili solo i dati delle fasce Auditel. Vediamo, dunque, la percentuale di share della prima serata.

La prima serata Rai e Mediaset

Ecco le percentuali di share registrate tra le 20:30 e le 22:30:

Rai1 20.97%;

Rai2 8.8%;

Rai3 6.63%;

Rete4 4.25;

Canale5 13%

Italia1 5.27.

La sfida tra Italia – Bosnia Erzegovina e Eternal Love

Nel corso della prima serata di domenica 9 giugno, Rai1 ha trasmesso la partita amichevole Italia – Bosnia Erzegovina che si è conclusa con la vittoria degli Azzurri per 1-0 con gol di Frattesi. L'evento sportivo è stato seguito da Speciale Porta a Porta – Elezioni Europee e Amministrative 2024. Canale5 ha trasmesso il film turco Eternal Love – L'eternità in un attimo con Fahriye Evcen, Murat Yildirim, Fatih Al, Filiz Ahmet, Didem İnselel.

La programmazione delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso gli Europei di Atletica Leggera. Rai3 ha trasmesso una nuova puntata di Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Italia1 ha proposto Il cosmo sul comò, film con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Luciana Turina, Cinzia Massironi, Debora Villa e Silvana Fallisi. Rete4 ha trasmesso Quarta repubblica – Speciale Europa al voto, programma condotto da Nicola Porro.