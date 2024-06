Ascolti tv domenica 23 giugno: chi ha vinto tra la partita degli Europei e Segreti di famiglia

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di domenica 23 giugno 2024 ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, informazione e ancora sport. Su Rai 1 è andata in onda la partita degli Europei 2024 Svizzera-Germania conclusasi con un pareggio. Canale 5 ha trasmesso Segreti di famiglia, la soap opera turca che racconta le vicende di una famiglia messa di fronte a misteri del passato. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Svizzera-Germania e Canale5 con Segreti di famiglia

La partita degli Europei 2024 Svizzera-Germania conclusasi con il risultato 1-1, andata in onda su Rai 1, ha raccolto davanti al video 5.027.000 spettatori pari al 29.1% di share. La soap opera turca Segreti di famiglia andato in onda su Canale 5 con gli episodi 4, 5 e 6, è stato seguito da 1.862.000 spettatori pari al 12.9% di share. In termini di ascolti televisivi vince ancora il calcio su Rai 1, rete ammiraglia della tv di Stato che sta dominando l'audience televisivo da metà giugno grazie alle partite degli Europei 2024.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 2 Il velo nuziale – Viaggio a Venezia ha raccolto davanti al video 765.000 spettatori pari al 4.4% di share. Report su Rai 3 ha raggiunto 1.290.000 spettatori con il 7.6% di share, il film Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia Uno ha segnato 928.000 spettatori con il 5.8% di share. Zona Bianca su Rete 4 ha totalizzato 693.000 spettatori con il 5.6% di share, Italia's Got Talent – Best Of su Tv8 ha raggiunto 411.000 spettatori con il 2.8% di share. Il best of di Che tempo che fa andato in onda sul NOVE è stato seguito da 270.000 spettatori con l’1.6% di share. Propaganda Live – Best of su La7 ha raccolto davanti al video 206.000 spettatori con l’1.6% di share.