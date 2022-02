Cos’è successo al GFVip nella puntata del 31 gennaio: Gianmaria esce, Delia furiosa contro Alex Gianmaria ha lasciato la casa, mentre Biagio D’Anelli è tornato per trascorrere una notte con Miriana. Capitol decisivo anche per l’amore libero di Alex Belli e Delia, che lo ha lasciato in seguito all’ennesima sfuriata.

A cura di Giulia Turco

Il Grande Fratello Vip si avvia verso la finale. Nel corso della puntata di lunedì 31 gennaio, Delia Duran è stata scelta come prima candidata alla finalissima. Puntata decisiva per Gianmaria Antinolfi che ha scelto di abbandonare definitivamente la casa. Biagio D'Anelli dopo la quarantena è entrato nel loft per riabbracciare la sua Miriana Trevisan e trascorrere con lei una notte. Delia Duran ha rivendicato la sua libertà dopo Alex Belli, lasciandolo in diretta dopo una sfuriata. Svelato anche il contenuto della lettera che Soleil ha scritto ad Alex, che sembra attenderla fuori dalla casa.

Biagio D'Anelli torna in casa per Miriana Trevisan

L'ex gieffino ha scontato il periodo di quarantena necessario per poter rientrare a Cinecittà e abbracciare la sua amata senza alcuna barriera. Sono entrato in questa casa facendo l'errore più grande, quello di trarre conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni", ovvero il tempo che hanno trascorso insieme nella casa, "possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal trentesimo giorno mi ha fregato". Poi una frecciatina al faticoso amore di Delia ed Alex. "L’amore ha tante sfaccettatura, c’è l’amore libero, ma io sono tradizionalista e voglio solo te".

Gianmaria Antionolfi ha abbandonato la casa

Il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, dopo avere temporeggiato, ha preso una decisione definitiva e l'ha comunicata in diretta, nel corso della puntata trasmessa lunedì 31 gennaio: Gianmaria Antinolfi ha lasciato il GF Vip. "Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po' di tempo in più". Ad aspettarlo fuori dalla casa, la mamma Esmeralda e i suoi due fratelli.

Delia definitiva su Belli: "Ti alscio cogli***"

Signorini ha svelato il contenuto della lettera che Soleil ha scritto per Alex, che ha scatenato la reazione furiosa di Delia Duran. "Sei un bugiardo, non me lo avevi detto. Tu non racconti la verità dei fatti". Le due donne, poi, hanno appreso tutto ciò che Alex Belli ha detto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Inclusa, la "complicità erotica" che c'è stata con Soleil Sorge sotto le coperte. Delia Duran è apparsa sempre più stizzita, ha urlato contro il marito la sua scelta di chiudere per sempre nonostante i suoi tentativi di calmarla: "Basta, cog**one. Sono giochi sadici. Ho preso la mia posizione definitiva".

Delia Duran si è tolta l'anello e liberata di Alex

Delia Duran sembra aver chiuso definitivamente la sua storia con Alex Belli. In settimana si è sfilata la fede dal dito con la promessa di non rimetterla più e si è lasciata andare sfogando la sua voglia di libertà. Ha ballato in piscina, ha riso, ha scherzato, ha flirtato con Gianluca Costantino il quale si è lasciato andare a più di un apprezzamento. Nonostante Soleil giudichi "imbarazzante il suo comportamento" e le abbia definite "scene pietose e poco dignitose per una donna", Delia difende la sua spensieratezza. "Stando qui sono rinata. Prima non avevo la capacità di chiudere, ora ho detto basta alla sofferenza".

Le scuse di Giucas dopo la sfuriata a Nathaly Caldonazzo

Dopo lo sfogo della precedente puntata, Giucas Casella ha chiesto scusa a Nathaly Caldonazzo per aver alzato la voce. Nonostante il tentativo di pace, la concorrente è rimasta ferma sulle sue posizioni. La showgirl ha spiegato: "Non credo sia come si mostra. Qui è un po' una caricatura di quello che è. Ora abbiamo un rapporto più sereno. Ma mi aspetto un'altra nomination da lui". Anche Giucas Casella ha commentato l'accaduto: "Rivedendomi penso di essere andato fuori di testa. Sono così. Purtroppo quando ho una reazione negativa e non ho colpa, vado su tutte le furie. Io non sto recitando, sono così. Qui sono spensierato, non ho strategie. Non penso alle strategie. Vado avanti così".