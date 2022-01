Delia Duran toglie l’anello e si lascia andare alle spalle di Alex Belli: “Stando qui sono rinata” Nonostante Soleil giudichi “imbarazzante e poco dignitoso il suo comportamento”, Delia difende la sua spensieratezza. “Sono un po’ ambigua, sono una donna complessa, ma ne vado fiera. È già successo diverse volte, anche prima di Alex”.

A cura di Giulia Turco

Delia Duran sembra aver chiuso definitivamente la sua storia con Alex Belli. In settimana si è sfilata la fede dal dito con la promessa di non rimetterla più e si è lasciata andare sfogando la sua voglia di libertà. Ha ballato in piscina, ha riso, ha scherzato, ha flirtato con Gianluca Costantino il quale si è lasciato andare a più di un apprezzamento. Nonostante Soleil giudichi "imbarazzante il suo comportamento" e le abbia definite "scene pietose e poco dignitose per una donna", Delia difende la sua spensieratezza. "Stando qui sono rinata. Prima non avevo la capacità di chiudere, ora ho detto basta alla sofferenza".

Delia difende il suo concetto di amore libero

I concorrenti sono sconcertati dai continui cambi di umore di Delia, prima ferita e depressa per i presunti tradimenti di Alex, poi smaliziata e divertita nel raccontare ai compagni le sue esperienze di coppia aperte ad altre donne. "Ho umori altalenanti, è vero. Nascondo il dolore e la sofferenza perché non voglio piangere tutto il tempo. Voglio far conoscere anche il mio lato allegro e spensierato. Questa sono io. Ognuno vive la propria vita come vuole", si giustifica la modella davanti alle accuse di Katia Ricciarelli, tradizionalista, e Barù, scettico sulla sincerità dei suoi comportamenti. "Tante mie amiche si sono scambiate un bacio in bocca, ma non si ergono a paladine dei diritti gay", sbotta il cugino di Costantino della Gherardesa. Gli intenti di Delia però, sarebbero lontani dal voler difendere la comunità LGBT.

Signorini vuole aprire le menti del pubblico

Delia non ha mai nascosto infatti di aver vissutorelazioni amorose con altre donne. Il loro concetto di "amore libero" sembra inglobare divertimento e leggerezza nei rapporti fisici con altre persone fuori dalla coppia, come è successo con l'amica di Alex nel giorno del suo compleanno. Lo aveva raccontato lei stessa. "Sono un po’ ambigua sicuramente, sono una donna complessa, ma ne vado fiera. È già successo diverse volte, anche prima di Alex", aggiunge la modella. In sua difesa, Signorini ha pronto un discorso da impartire a pubblico e concorrenti: "Siamo stati educati alla modalità tradizione della famiglia in stile Mulino Bianco. La figura di Delia stravolge certi ideali, quindi facciamo fatica ad accettarlo. Parlare anche di questo è importante e necessario perché riflette una realtà e Delia non è la sola, vi assicuro che coinvolge tanta gente".