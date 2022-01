La confessione di Delia Duran al GF Vip: “Ho avuto un flirt con Aida Yespica” Nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran lancia un’altra notizia bomba, confessando di aver avuto un flirt con Aida Yespica e raccontando di essersi innamorata di una donna.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran si sta lasciando andare a confessioni intime sulla sua sessualità e sul rapporto con Alex Belli. La showgirl venezuelana ha confessato di aver avuto un rapporto a tre con il marito e una sua amica e non nasconde di avere un interesse anche per le donne. E ora, a distanza di poco tempo, Delia lancia un'altra notizia bomba: ha avuto un flirt con Aida Yespica.

Delia confessa il flirt con Aida Yespica

Parlando con Miriana Trevisan, Delia Duran chiarisce senza mezzi termini il suo interesse per le donne e racconta un dettaglio sul suo passato sentimentale: "Ho avuto un'esperienza con Aida Yespica". Dopo queste parole, la regia stacca l'inquadratura e abbassa l'audio, impedendo agli spettatori di conoscere qualche particolare in più su quanto accaduto tra le due showgirl, entrambe di origine venezuelana. Questa è la prima volta in cui Delia cita espressamente il nome di una ragazza con cui in passato ha avuto un flirt. Prima d'ora infatti, aveva parlato di un rapporto a tre con il marito e una sua amica e, in quel caso, la donna a cui potrebbe far riferimento è Stella, assistente di Alex Belli, citata più volte anche dall'attore.

"L'amore libero" di Delia

Delia ha raccontato poi a Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro cosa intende con il concetto di amore libero, più volte menzionato anche in riferimento al rapporto con Alex: "Per me l'amore libero è condividere insieme alla tua coppia il piacere di essere liberi, di raccontare le culture, le sessualità, la mentalità". La showgirl confessa anche di essere stata innamorata di una donna in passato: "Io sono stata con una donna, ho avuto le stesse farfalle (nello stomaco ndr) di quanto mi sono innamorato dal mio primo fidanzato". E continua con il racconto della sua prima avventura con una donna, quando era ancora una ragazzina: "Avevo 21 anni ed ero a El Salvador. Ho conosciuto questa modella messicana, che si trovava nel mio stesso residence, e lì è scattato tutto. Dormivamo insieme, mi portava la colazione, uscivamo insieme".