Chi è Stella, la donna del triangolo con Alex Belli e Delia Duran L’assistente di Alex Belli, protagonista del ‘triangolo’ con Delia Duran, è Stella, conosciuta come Starlite ed è un’attrice. Ha recitato in The Lady, la web serie di Lory Del Santo.

A cura di Gaia Martino

La vicenda di Alex Belli e Delia Duran e del loro ‘amore libero‘ ha appassionato milioni di telespettatori. Negli ultimi giorni la modella venezuelana si è lasciata andare a diverse confessioni sulla sua relazione con l'attore, raccontando di aver avuto anche rapporti a tre con un'amica in comune. La donna a cui potrebbe far riferimento la concorrente del GF Vip è Stella, l'assistente di Alex Belli. L'attore nel corso della sua avventura nel reality raccontò che con lei c'era un rapporto speciale di amicizia, spesso sono stati in vacanza insieme ed hanno dormito insieme. La donna non è un volto sconosciuto al piccolo schermo: in passato ha recitato in una web serie.

Chi è Stella, l'assistente di Alex Belli

Stella è il nome della donna che ha dormito diverse volte con Alex Belli e Delia Duran. Si tratta dell'assistente dell'attore, come da lui raccontato, ed è conosciuta con il soprannome Starlite. Ha recitato nella web serie The Lady, prodotta e diretta da Lory Del Santo dal 2014 al 2017, interpretando il ruolo della fashion stylist. Su Instagram si trova con il suo soprannome, Starlitemilano, e tra i tag appare spesso in compagnia della coppia famosa protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip.

L'amore ‘libero' tra Alex Belli e Delia Duran

La coppia protagonista di questa edizione del GF Vip vive un ‘amore libero', come più volte raccontato da entrambi. È stata proprio Delia Duran a svelare di avere condiviso il suo uomo con un'altra donna confessando di essere attratta anche dalle persone del suo stesso sesso. Anche Alex Belli nell'ultimo confronto avuto con la moglie nella Casa di Cinecittà ha avuto modo di confermare la loro idea di relazione ‘libera':