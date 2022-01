Cos’è successo al GFVip nella puntata del 24 gennaio: l’uscita di Manuel e la cacciata di Alex Belli La puntata di sabato 24 gennaio del GFVip ha sancito l’uscita di Manuel Bortuzzo dal reality. Nessun epilogo per la soap opera di Delia Duran e Alex Belli che è stato persino cacciato dallo studio dopo uno scontro acceso con Alfonso Signorini.

A cura di Giulia Turco

La puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 24 gennaio è stata un mix di emozioni. Gran parte della serata si è svolta lungo le pagine della soap opera di Alex Belli e Delia Duran, che non sembra aver ancora trovato un epilogo. Inaspettatamente infatti Delia ha scelto di indossare di nuovo l'anello al dito, ma Belli ha lasciato lo studio dopo uno scontro acceso con Signorini. Spazio alle emozioni e al tenero incontro con padre. Infine Manuel Bortuzzo, che come preannunciato ha lasciato il reality incontrando Aldo Montano e l'affetto della sua famiglia.

Manuel Bortuzzo lascia il GFVip

Il momento più emozionante dell'uscita di Manuel Bortuzzo dal GFVip è senza ombra di dubbio l'abbraccio con Aldo Montano. Raggiunto lo studio, Manuel riceve la sorpresa di Aldo, colonna portante della sua esperienza al reality con il quale ha condivide la passione per lo sport e i valori di una vita intera. Bortuzzo non può che emozionarsi sentendolo arrivare alle sue spalle: i due si stringono in un abbraccio che vorrebbe durare ore. Finalmente si sono riuniti e non si lasceranno più. Montano gli dedica poche e concise parole d'amore: "Mi ha colpito uno dei messaggi mandati di recente, che la tua vita in bianco e nero è stata colorata da Lulù: tu hai colorato la nostra, la mia e quella di tutta Italia".

Le lacrime di Lulù all'uscita di Manuel

Fino all'ultimo Lulù è stata vicino al suo Manuel, accompagnato fino alla soglia della porta rossa. Tra lacrime e baci di arrivederci, Bortuzzo ha lasciato la casa con la promessa a Lulù di riprendere presto il loro rapporto. "Sono entrato nella casa senza pensare all'amore. Ho sfidato tutti i campi e ci sono riuscito anche in questo, quindi sono contento. Io e Lulu? Mi rimetto a posto e poi cominciamo più forte di prima". La vicinanza a Lulu lo ha reso più forte: "Quando passano gli anni, tra poco sono tre anni dall'incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare".

Alex Belli cacciato dallo studio

L'attore viene preso di mira dai concorrenti nella casa, che interpretando il sentimento comune del pubblico si dicono stanchi della soap opera che sta portando avanti. Delia o Soleil, la scelta è semplice. "Ha portato avanti un programma per tre mesi, ora basta con il teatrino, questa storia sta annoiando", spiega Barù. Mentre gli ex coinquilini lo mettono spalle al muro in una serie di faccia a faccia con il diretto interessato, Belli continua a svagare, spazientendo lo stesso Signorini che al termine del blocco chiede agli autori di allontanarlo dallo studio: "Vattene fuori e lasciami lavorare".

Davide Silvestri incontra il padre

Nei racconti di Davide, c'è l'amore per un uomo che gli ha insegnato tanto, che ad un certo punto del suo percorso lo ha portato con sé e gli ha insegnato un mestiere. Sono ricordi che Davide porterà per sempre impressi nel cuore, quelli che ad ogni difficoltà gli danno la forza di andare oltre. Poi ad un certo punto è arrivata la malattia del papà, "la cosa che mi ha fatto più inca**are della mia vita", ammette il concorrente. La maculopatia è un disturbo della retina che porta ad una visione sfocata e a volte distorta delle cose. "Non sapevo come poterlo aiutare, mi dispiaceva vederlo in quelle condizioni", ha raccontato Davide a Signorini.

La lettera della sorella di Basciano

In una lettera della sorella di Alessandro Basciano pubblicata da DiPiù si legge: "Fai pace con te stessa. Forse per te sarebbe più giusta Jessica, più grande e più matura". Questa lettera è stata letta in studio in diretta, ma Alessandro Basciano non la prende bene: "Anche se lo ha detto mia sorella, mi dissocio da tutto quello che ha detto. Non sta qui dentro, non sta vivendo qui e non sa cosa si vive qui. Conoscerà Sophie e si ricrederà certamente". Non solo, all’amore tra Alessandro e Sophie non crede nemmeno Signorini che li prende di mira: "I vostri alterchi avvengono sempre quando c'è un bicchiere di troppo, al sabato o agli apericena, oppure durante il giorno. La notte, inspiegabilmente, risolvete i problemi sotto le coperte e vi sembra un'altra vita”.