L’abbraccio di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano al GFVip: “Hai colorato la nostra vita” Raggiunto lo studio, Manuel riceve la sorpresa di Aldo, colonna portante della sua esperienza al reality. Finalmente si sono riuniti e non si lasceranno più.

A cura di Giulia Turco

Il momento più emozionante dell'uscita di Manuel Bortuzzo dal GFVip è senza ombra di dubbio l'abbraccio con Aldo Montano. Raggiunto lo studio, Manuel riceve la sorpresa di Aldo, colonna portante della sua esperienza al reality con il quale ha condivide la passione per lo sport e i valori di una vita intera. Bortuzzo non può che emozionarsi sentendolo arrivare alle sue spalle: i due si stringono in un abbraccio che vorrebbe durare ore. Finalmente si sono riuniti e non si lasceranno più.

Aldo, la colonna di Manuel

Il nuotatore non ha mai nascosto la centralità del suo rapporto con Aldo Montano durante il suo percorso. Anche il padre di Manuel, raggiunto da Fanpage, aveva confermato che tra i motivi della sua scelta di lasciare il gioco c'era quell'assenza che iniziava a pesare. Stretto da conflitti e dinamiche di gossip, Bortuzzo non ha retto, perché sono venuti a mancare gli spazi per l'amicizia, lo sport, la sana collaborazione e competizione, tutto quello che per lui è sempre stato il pane quotidiano. Montano gli dedica poche e concise parole d'amore: "Mi ha colpito uno dei messaggi mandati di recente, che la tua vita in bianco e nero è stata colorata da Lulù: tu hai colorato la nostra, la mia e quella di tutta Italia".

Per Manuel Bortuzzo c'è anche la mamma

Se c'era una persona che Manuel non si sarebbe mai aspettato di incontrare nello studio del GFVip, questa era la mamma Rossella. Per la sua uscita lei era lì ad attenderlo, insieme al padre Franco, ormai indiscusso protagonista delle loro vicende familiari, il fratello minore Kevin e la sorella Jessica. La ragazza lo aveva incontrato poco prima in giardino, ma mai si sarebbe aspettato di incontrare la sua famiglia quasi al completo. Unica assente, la sorella di mezzo Michelle che come ha spiegato Signorini non ha potuto essere presente per motivi non esplicitati.