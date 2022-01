Cos’è successo al GFVip nella puntata del 14 gennaio: Delia Duran è finalmente entrata nella casa Da venerdì 14 gennaio Delia Duran è una concorrente ufficiale del GFVip. Come proseguirà la convivenza con la sua acerrima nemica Soleil? Intanto la casa è spaccata in due: da un lato la fazione di Katia Ricciarelli, dall’altro i concorrenti che supportano Nathalie Caldonazzo, pur di non stare con Katia.

Si è conclusa un’altra puntata del Grande Fratello Vip. L’appuntamento di venerdì 14 gennaio ha avuto al centro l’attesissimo ingresso di Delia Duran nella casa e l’incontro con Soleil Sorge. La modella venezuelana, moglie dell’attore, è una concorrente ufficiale del GFVip. Come proseguirà la convivenza con la sua acerrima nemica? Nel frattempo la casa si è spaccata in due: da un lato la fazione di Katia Ricciarelli, dall’altro i concorrenti che supportano Nathalie Caldonazzo. Gianmaria ha vissuto forti emozioni nell’incontro con sua mamma Esmeralda e tanto altro nell’ultima puntata del GFVip.

L’incontro di Delia Duran e Alex Belli

L'ingresso di Delia Duran nella casa più spiata d'Italia è stato senza dubbio memorabile. La modella, infatti, si è scontrata subito con Soleil Sorge, la prima ad accoglierla e con la quale i conti in sospeso sono parecchi: "Io non sono venuta qua per litigare con te, ne per venire contro di te, per parlare con te, con tutti. Io sono qui, avremo il tempo per parlare, in questo momento voglio godermi la casa, tutti voi, il resto non mi interessa. Sono qui non per litigare. Visto che hai detto di essere una persona coerente, Alex mi ha detto tutto quello che è successo sotto le coperte, dillo!".

La casa divisa in due fazioni opposte

A creare la frattura è stata senza ombra di dubbio l'entrata in gioco di Nathalie Caldonazzo, che ha trovato "pane per i suoi denti" nella personalità di Katia Ricciarelli. Mentre la soprano non ha intenzione di incassare le provocazioni di Nathalie, lei raccoglie attorno a sé una serie di figure che trovano nella polarità tra le due donne il pretesto per mettersi contro Katia. Attorno a Katia Ricciarelli si riuniscono Davide, Giucas, Kabir, Manila, Soleil, Valeria, Carmen e inaspettatamente Barù, che la mette sullo scherzo: "Nathalie sta facendo del bullismo alimentare", si giustifica tirando in ballo l'episodio delle salsicce bollite che non ha ancora digerito. Nathalie Caldonazzo invece attrae a sé Manuel, Giacomo, Lulù, Jessica, Sophie, Alessandro e Miriana.

L’incontro di Gianmaria con mamma Esmeralda

"Alfonso io sono innamorato dell'amore, che male c'è?", si giustifica l’imprenditore a proposito del flirt già finito con Federica Calemme. "Quando vedo amore in una persona, me ne prendo cura come se fosse la cosa più preziosa che ho", dice arrossendo. Per lui c'è in serbo una bellissima sorpresa: la mamma è pronta a dargli preziosi consigli. "L’amore è la cosa più grande che abbiamo. Oggi sono questo grazie a voi”, spiega il concorrente con gli occhi pieni di lacrime. La mamma gli dà qualche dritta: "Lo devi cercare in maniera rilassata, sarà lui a venire da te. Non devi calare in ogni donna che incontri quella che vorresti che fosse".

Il fascino di Barù che si svela

Entrato in corsa al reality, Barù ha attirato le attenzioni di Signorini che punta sul cugino di Costantino della Gherardesca per dare al gruppo di vipponi una punta di raffinata ironia. Il conduttore ha puntato tutto sulla coppia con Delia che si è già lanciata metaforicamente tra le sue braccia. "Mi piace Barù perché è elegante ed è molto acculturato", spiegava già prima di varcare la porta rossa. Mentre lui la apostrofa come "bona", a Signorini confessa di non essere interessato a questioni d'amore in questa esperienza al reality. "Qui dentro è molto difficile. Tratto questo posto un po’ come una clinica svizzera, in cui faccio detox dalle femmine", spiega. In quanto a Delia: "Non vorrei entrare nel triangolo delle Bermuda", scherza. Chissà quanto durerà.