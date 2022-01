GFVip, Katia Ricciarelli e Nathalie dividono la casa: “Ciò che è successo non si dimentica” I vip trovano nella polarità tra le due donne il pretesto per mettersi contro Katia. Nonostante Nathalie sembri non piacere a nessuno, viene incoronata con lo scettro di leader. E la casa si spacca in due fazioni ben distinte.

A cura di Giulia Turco

Nella casa del GFVip sembrano essersi create due fazioni ben distinte. A creare la frattura è stata senza ombra di dubbio l'entrata in gioco di Nathalie Caldonazzo, che ha trovato "pane per i suoi denti" nella personalità di Katia Kicciarelli. Mentre la soprano non ha intenzione di incassare le provocazioni di Nathalie, lei raccoglie attorno a sé una serie di figure che trovano nella polarità tra le due donne il pretesto per mettersi contro Katia. Finisce così che nonostante Caldonazzo sembri non piacere a nessuno nella casa, viene incoronata involontariamente con lo scettro di leader. "È normale che ci siano delle fazioni, ma non dimenticherò mai quello che mi è stato detto", sentenzia Katia. "Se ci incontriamo non ci parliamo, ma ci sorridiamo", continua Nathalie. E dietro quel sorriso ci sono parecchie parole.

Quali sono le due fazioni della casa

Alfonso Signorini mette il dito nella piaga e, qualora non fosse abbastanza chiaro al pubblico, chiede ai concorrenti di mettersi spalle al muro divisi nelle due fazioni. Come a fare un disegnino, insomma. Attorno a Katia Ricciarelli si riuniscono Davide, Giucas, Kabis, Manila, Soleil, Valeria, Carmen e inaspettatamente Barù, che la mette sullo scherzo: "Nathalie sta facendo del bullismo alimentare", si giustifica tirando in ballo l'episodio delle salsicce bollite che non ha ancora digerito. Nathalie Caldonazzo invece attrae a sé Manuel, Giacomo, Lulù, Jessica, Sophie, Alessandro e Miriana, che nonostante la sua scelta ammette che se avesse potuto si sarebbe schierata nel mezzo.

La frecciata di Sonia Bruganelli a Nathalie Caldonazzo

Signorini chiede un'opinione in studio e a dire la sua è Sonia Bruganelli, la quale come al solito non le manda certo a dire. "Beh sono la nuova generazione contro chi nel mondo della televisione ha una storia, una carriera alle spalle", osserva. Su Nathalie l'opinionista ha le idee molto chiare "Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts e invece è Nathalie Caldonazzo", la punzecchia. È chiaro dunque da che parte stia.