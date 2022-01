GFVip, il fascino di Barù: “Faccio sesso a sufficienza per sentirmi felice” Con il suo fascino Barù gioca il ruolo dell’uomo irraggiungibile e sfuggente, desiderabile dalle donne perché avvolto da un impenetrabile mistero. Ma lui assicura: “Voglio fare detox dalle donne”.

A cura di Giulia Turco

Barù è uno dei concorrenti più misteriosi di questa edizione del GFVip. Entrato in corsa al reality, ha attirato ben presto le attenzioni di Signorini che punta sul cugino di Costantino della Gherardesca per dare al gruppo di vipponi una punta di raffinata ironia. Con il suo fascino, Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona (nel suo nome di battesimo c'è già una un non so che di intrigante) gioca il ruolo dell'uomo irraggiungibile e sfuggente, desiderabile dalle donne proprio perché avvolto da un impenetrabile mistero.

Il futuro flirt tra Barù e Delia Duran

Già di flirt si parla, ma chissà se se avvererà mai. Se da un lato Signorini si sfrega le mani pensando ad un possibile avvicinamento tra la moglie di Belli e Barù, lui sembra del tutto impermeabile alle attenzioni delle donne della casa. Il conduttore ha puntato tutto sulla loro coppia e Delia si è già lanciata metaforicamente tra le sue braccia. "Mi piace Barù perché è elegante ed è molto acculturato", spiegava già prima di varcare la porta rossa. Mentre lui la apostrofa come "bona", a Signorini confessa di non essere interessato a questioni d'amore in questa esperienza al reality. "Qui dentro è molto difficile. Tratto questo posto un po’ come una clinica svizzera, in cui faccio detox dalle femmine", spiega. In quanto a Delia: "Non vorrei entrare nel triangolo delle Bermuda", scherza. Chissà quanto durerà.

Barù e il suo rapporto con le donne

Quando Signorini prova a indagare sulla sua vita privata, il concorrente taglia corto: "Mi sono sempre piaciute le donne e mi andava abbastanza bene", si riferisce a fuori. "Facevo sesso a sufficienza per essere felice". Battute a parte, al momento Barù non si è sbilanciato affatto dal punto di vista sentimentale e non ha alcuna intenzione di lasciarsi andare. "Sono stato innamorato varie volte, anche se non ho mai fatto follie", aggiunge. Nella casa non sembra esserci nessuna che ha catturato la sua attenzione. Fa ridere la gag della salsiccia bollita con Nathalie Caldonazzo, ma Barù assicura che "è lei che mi guarda, non io".