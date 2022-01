GFVip, l’incontro di Gianmaria e mamma Esmeralda: “Sono innamorato dell’amore” Il momento cuore di Gianmaria culmina nell’incontro con mamma Esmeralda, che ha preziosi consigli da dargli: “Cerca l’amore in modo rilassato. Non devi calare in ogni donna che incontri quella che vorresti che fosse”.

A cura di Giulia Turco

C'è una costante in questo GFVip: la capacità di Gianmaria Antinolfi di rincorrere l'amore, senza mai afferrarlo. Dopo la vicenda legata a Soleil Sorge, la presunta fidanzata Greta fuori dalla casa, il flirt con Sophie Codegoni, è arrivato il turno di Federica Calemme, la modella tra le ultime arrivate nella casa. "Alfonso io sono innamorato dell'amore, che male c'è?", si giustifica l'imprenditore. "Quando vedo amore in una persona, me ne prendo cura come se fosse la cosa più preziosa che ho", dice arrossendo. Per lui c'è in serbo una bellissima sorpresa: la mamma è pronta a dargli preziosi consigli.

L'attrazione tra Gianmaria e Federica

Il flirt con la bella napoletana sembra già essere finito. La ragazza, dopo diverse attenzioni reciproche e alcuni baci passionali, ha deciso di fare un passo indietro motivando la sua scelta con “un pensiero più forte fuori”. A quanto pare ci sarebbe una persona che la aspetta, un certo Leonardo. “Ho appena parlato con la sorella di Federica e mi ha confermato che questa persona non c’è più e che si frequenta addirittura con un’altra”, recita un post da parte di un'amica di Federica. Che ora non ci siano più impedimenti tra Federica e Gianmaria? “Non son o la seconda scelta di nessuno”, specifica lui. Lei nel frattempo si ritiene libera: “Sono liberissima”.

L'incontro tra Gianmaria e mamma Esmeralda

Il momento cuore di Gianmaria culmina nell'incontro con mamma Esmeralda, che racconta alcuni aneddoti della loro vita familiare. Dal divorzio dal padre di Gianmaria, alla nuova vita con Achille il nuovo compagno della donna. "Questi ragazzi li ha cresciuti, gli era affezionato come se fosse un padre". Achille Perillo è stato un dei dentisti più noti di Napoli, è scomparso dopo la battaglia contro un brutto male nel 2019. Durante l'incontro in giardino, la mamma ha preziosi consigli per Gianmaria, che ripete: "L’amore è la cosa più grande che abbiamo. Oggi sono questo grazie a voi". La mamma gli dà qualche dritta: "Lo devi cercare in maniera rilassata, sarà lui a venire da te. Non devi calare in ogni donna che incontri quella che vorresti che fosse".