Chi è Esmeralda Vetromile, la mamma di Gianmaria Antinolfi stasera al GF Vip Nella casa più spiata d’Italia farà il suo ingresso Esmeralda Vetromile, la madre di Gianmaria Antinolfi per sostenerlo e incoraggiarlo, sebbene il gieffino abbia dichiarato che entro fine mese lascerà il reality.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di venerdì 14 gennaio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip Esmeralda Vetromile, la madre di Gianmaria Antinolfi che farà una sorpresa a suo figlio, per incoraggiarlo e salutarlo, dopo ben quattro mesi dal suo ingresso nella dimora di Cinecittà. L'imprenditore partenopeo, in realtà, potrebbe abbandonare il reality entro fine mese, a causa di questioni lavorative, come ha rivelato anche a Manila Nazzaro. Intanto, però, la redazione dello show ha deciso di regalargli questo momento speciale in compagnia della donna più importante della sua vita, madre di Francesco già entrato nella casa e anche di Alberta.

Chi è Esmeralda Vetromile e che lavoro fa la mamma di Gianmaria Antinolfi

Napoletana e diplomata al liceo classico, Esmeralda Vetromile è l'amministratore delegato dell'azienda Eccole srl, un'attività con sede nel capoluogo campano che si occupa di catering e ristorazione, conosciuta anche nell'ambito dell'organizzazione di eventi, in collaborazione con uno dei circoli più noti della città. La donna è diventata mamma in giovane età di Alberta e Gianmaria, i due figli avuti dalla sua prima relazione, una volta finita la quale ha incontrato l'uomo che attualmente è il suo compagno, Achille Perillo, dal quale ha avuto altri due figli, uno dei quali, Francesco, è anche entrato nella casa per sostenere il fratello maggiore.

Francesco Perillo, Gianmaria Antinolfi e la madre Esmeralda Vetromile

Il rapporto con Gianmaria Antinolfi e il commento sulla relazione con Belen

Gianmaria Antinolfi non ha mai nascosto di avere un bellissimo rapporto con sua madre, di esserle grato per il supporto che ha sempre dimostrato nei suoi confronti in questi anni, dove non si è mai sentito ostacolato qualunque scelta lui facesse. Nonostante ciò, però, non è mai stata una donna invadente e non è mai entrata a gamba tesa nella vita sentimentale di suo figlio, sebbene abbia frequentato dei personaggi a dir poco noti. Unico episodio da lei commentato è stata la liaison tra Gianmaria e Belen Rodriguez, seppur durata poco. In quell'occasione la donna dichiarò: "Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa".