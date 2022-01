GFVip, Gianmaria Antinolfi è pronto a lasciare il reality: “Devo tornare a lavorare” Gianmaria Antinolfi lascerà il reality a fine gennaio. L’imprenditore napoletano ha confidato a Manila Nazzaro di dover necessariamente abbandonare il GF per questioni lavorative.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo più di 4 mesi nella casa del Grande Fratello Vip, ci sono alcuni gieffini che sentono di dover ritornare alla loro vita fuori le mura di Cinecittà. Sembra infatti che anche Gianmaria Antinolfi sia pronto a lasciare il reality show di Canale 5, come avrebbe confidato a Manila Nazzaro, dichiarando che per questioni lavorative non può continuare il suo percorso nella casa più spiata d'Italia e indicando una data possibile per abbandonare il gioco.

L'annuncio di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi, in effetti, non nasce propriamente come personaggio famoso, il suo nome è saltato alla ribalta per le frequentazioni che prima della sua partecipazione al reality show lo hanno visto accanto a personaggi noti, come per l'appunto Soleil Sorge e ancor prima Belen Rodriguez; non stupisce quindi che prima o poi sia richiamato al suo dovere, essendo un imprenditore e in quanto tale ci sono certi affari che non possono aspettare. Parlando con Manila Nazzaro, quindi, il gieffino dichiara: "Il 24 gennaio vado via, il primo febbraio devo tornare a lavorare". Insomma, la decisione sembra essere già presa e quindi se il lavoro chiama non c'è altro che il 38enne napoletano possa fare che rispondere alla chiamata.

Anche Manuel Bortuzzo lascia il reality

Non è il solo che entro fine mese, però, lascerà la casa più spiata d'Italia. Ad annunciare il suo addio al reality, infatti, è stato Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha dichiarato apertamente che a metà gennaio avrebbe abbandonato lo show, che per lui ha rappresentato una grande prova, dove si è messo in gioco totalmente ma come confermato anche dal padre, il 21enne anche per questioni di salute è necessario che riprenda a condurre una vita meno "costretta" di quella a cui è stato abituato in questi quattro mesi di convivenza forzata.