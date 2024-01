Chiude VH1 Italia, il messaggio sul canale 167 del digitale terrestre: “Non è più disponibile” Spento VH1 Italia. Come annuncia il messaggio che compare sul canale 167 del digitale terrestre, la chiusura è avvenuta domenica 7 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Chiude VH1 Italia, il messaggio che appare sul canale 167 del digitale terrestre

Il canale VH1 Italia (Video Hits One) ha chiuso domenica 7 gennaio. La notizia è stata comunicata sui profili ufficiali, nel breve annuncio si invitano gli spettatori a collegarsi su PlutoTV. Il canale musicale di Paramount Global Italy era stato lanciato il 1º luglio 2016. Da qualche tempo aveva ceduto una parte della sua programmazione giornaliera alle trasmissioni per ragazzi del canale Super! perdendo la sua connotazione di canale esclusivamente musicale.

Chiude VH1 Italia, l'annuncio: "Canale non più disponibile dal 7 gennaio"

Un breve messaggio sui profili social ufficiali del canale per annunciare la fine dell'avventura di VH1 Italia. Su Facebook si legge: "Dal 7 gennaio questo canale non sarà più disponibile. La musica ti aspetta su Pluto TV, collegati a pluto.tv o scarica l'app su mobile e smart TV". La notizia della conclusione delle trasmissioni di VH1 Italia è stata annunciata il 31 dicembre. Il canale era disponibile su Sky, su TvSat e sul Digitale Terrestre, canale 167, dove dal 7 gennaio compare lo stesso messaggio riportato anche su Facebook.

VH1 nato sulla scia di MTV

VH1 sembrava avere le carte in regola per eguagliare la gloria del canale musicale MTV, rivolgendosi però ad un pubblico più adulto. In rotazione, infatti, era possibile ascoltare anche i brani che hanno fatto la storia della musica internazionale e nostrana. Approdato sul digitale terrestre nel 2016, aprì le danze con il videoclip Born to Run di Bruce Springsteen, successo del 1975. Nel 2017, aveva trasmesso gli MTV Awards in simulcast con MTV e MTV Music. Nel 2022 era approdato al canale 167 del digitale terrestre, lasciando il canale 67 a R101 TV. Dallo scorso giugno, parte del palinsesto era stato dedicato alla programmazione del canale Super!. In questi giorni, la notizia che il canale VH1 non sarà più disponibile. Per continuare ad ascoltare la musica, occorrerà sintonizzarsi su Pluto TV.