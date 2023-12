Gli ascolti tv di mercoledì 20 dicembre: chi ha vinto tra People from Cecchetto e la Coppa Italia Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra People from Cecchetto su Rai 1 e la Coppa Italia su Canale 5. Tutti i dati Auditel di mercoledì 20 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ieri sera, mercoledì 20 dicembre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai1 è andato in onda People from Cecchetto, un docufilm dedicato ad uno dei personaggi più significativi della musica e dello spettacolo italiano, su Rai2 è andato in onda l'ultimo appuntamento con la fiction Noi siamo leggenda, mentre su Canale 5 la partita Inter – Bologna di Coppa Italia. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida agli ascolti tv tra People from Cecchetto e la Coppa Italia

La prima visione del docufilm su Rai1, People from Cecchetto, incentrata sulla carriera di uno dei nomi più importanti della musica italiana, colui che ha lanciato artisti ancora adesso amatissimi, nonché protagonista della radio in Italia, è stato visto da 1.828.000 spettatori segnando il 10.2% di share. Su Canale 5, invece, l'incontro che ha disputato gli ottavi di finale della Coppa Italia, svoltosi tra Inter e Bologna, ha di fatto vinto la serata con 3.945.000 spettatori segnando uno share del 21.2%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 l’ultima puntata della fiction Noi Siamo Leggenda ha raccolto davanti al video 894.000 spettatori arrivando al 5.4% di share. Su Italia1 La Banda dei Babbi Natale è stata la scelta di 1.253.000 spettatori segnando il 6.9% di share. Su Rai3, dopo una presentazione l'appuntamento con Chi l’ha Visto? è stato visto da 1.902.000 spettatori arrivato all’11.4% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro ha registrato 900.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su La7 Habemus Papam ha segnato 756.000 spettatori e il 4% di share. Su Tv8 Un Amore a 5 Stelle è arrivato a 624.000 spettatori con il 3.5% di share. Sul Nove Cash or Trash – Xmas Special ha siglato 452.000 spettatori con il 2.5% di share.