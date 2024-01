Gli ascolti tv di martedì 9 gennaio: chi ha vinto tra Pattini d’argento e la Coppa Italia Gli ascolti tv di martedì 9 gennaio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con Pattini d’argento e Canale 5 con la partita Fiorentina-Bologna di Coppa Italia. Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera, martedì 9 gennaio 2024, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai Uno è andato in onda il film Pattini d'Argento. Invece su Canale 5 è stato trasmesso in diretta un nuovo appuntamento con la Coppa Italia, con la partita tra Fiorentina e Bologna. Su Rai3, invece, è tornato il programma di Nunzia De Girolamo, Avanti Popolo. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida agli ascolti tv tra Rai1 con Pattini d'argento e Canale con la Coppa Italia

Nella serata di martedì 9 gennaio, quindi, in prima serata su Rai1 è stato trasmesso per la prima volta in tv il film Pattini d'argento, del 2020, tratto dall'omonimo romanzo del 1865 di Mary Mapes Dodge, anche se l'ambientazione non è quella dei Paesi Bassi che si trova nel libro, bensì quella della Russia di fine secolo. La storia d'amore che sottende alla trama si ispira anche all'iconico amore tra Romeo e Giulietta. Il film, quindi, ha appassionato 2.391.000 spettatori arrivando al 13.9% di share.

Su Canale 5, invece, è stato riconfermato l'appuntamento con il calcio. In prima serata, infatti, la rete ammiraglia Mediaset ha lasciato spazio alla Coppa Italia con la partita tra Fiorentina e Bologna. Il match ha catturato l'attenzione di 3.107.000 spettatori segnando il 16.6% e vincendo di fatto la sfida agli ascolti tv.

Leggi anche Ascolti tv venerdì 5 gennaio: chi ha vinto tra La Befana vien di notte 2 e Il Volo in replica

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno è stato la scelta di 1.038.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1, Le Iene ha interessato 1.561.000 spettatori arrivando all’11% di share. Su Rai3 Avanti Popolo è stato visto da 431.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca è stata la scelta di 886.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 diMartedì ha segnato 1.433.000 spettatori arrivando all’8.2% di share. Su Tv8 Un Natale da favola ha segnato 613.000 spettatori con il 3.2% di share. Sul Nove Femmine contro maschi ha registrato 498.000 spettatori con il 2.7% di share.