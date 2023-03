Chiara Rabbi sulla reazione di Davide alla sua intervista: “Nei reality le cose escono fuori” Chiara Rabbi commenta la reazione avuta da Davide Donadei all’intervista rilasciata a Fanpage.it e trasmessa nel corso dell’ultima puntata del GF Vip: “Mi viene da sorridere”.

L’intervista rilasciata da Chiara Rabbi a Fanpage.it, la prima relativa ai motivi della fine della sua storia d’amore con Davide Donadei, è stata mostrata al concorrente del Grande Fratello Vip nel corso della diretta di giovedì 2 marzo. Davide, che aveva già avuto una crisi dopo avere letto il primo tweet della sua ex, non sembrerebbe avere reagito bene. Ha lasciato intendere che qualunque discorso avesse immaginato di avere insieme sospeso con Chiara non avrà seguito e che la loro storia è ormai da considerarsi definitivamente archiviata. Dichiarazioni che fanno sorridere Rabbi che, in una Instagram story, ha raccontato le sue percezioni a proposto di quanto andato in onda ieri sera.

Il commento di Chiara Rabbi

“Ho seguito e mi viene anche molto da sorridere perché la mia intervista è veramente corposa, veramente lunga e ho affrontato diversi temi”, ha spiegato la giovane alle sue followers sui social, “Sono andata s epuegare il motivo del mio mutismo selettivo degli ultimi mesi. Ho spiegato tante cose, poi un pochino mi appartiene il fatto di uscire con delle battute, mi prendo le mie responsabilità, fanno parte di me”.

La ex fidanzata di Davide Donadei: “Volevo tranquillizzare chi temeva un mio attacco”

Chiara, come già raccontato a Fanpage.it, ha ribadito di essere stata contattata da amici e familiari di Davide affinché non facesse dichiarazioni pericolose sul suo conto: “Cercavo di tranquillizzare chi tempestivamente mi ha contattata forse temendo un mio attacco, una Chiara che prendesse delle parti che poi non ho mai preso. Mi sono limitata in passato a rispondere, a commentare situazioni, affermazioni che nel corso del programma più volte sono uscite da lui stesso”. Quindi ha concluso: