Charlie teme di perdere virilità al GFVip: “Da solo non riesco, magari Oriana mi dà una mano” Gnocchi spiega che Oriana avrebbe fatto rinascere in lui stimoli e impulsi ormai da tempo assopiti. “Lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la virilità”. Poi si informa su un angolo di privacy da ricavarsi con lei: “Sotto al letto le telecamere ci sono?”.

Charlie Gnocchi non si frena su Oriana. Negli ultimi giorni il concorrente è stato ripreso dal GFVip per le sue confidenze con Antonino su Oriana Marzoli. Esternazioni decisamente fuori luogo che hanno bollato Oriana come il passatempo degli uomini della Casa e che presto potrebbero portare a ripercussioni nei confronti di Charlie.

Le ultime parole di Charlie Gnocchi su Oriana

Confrontandosi con Luca Salatino, Gnocchi spiega che Oriana avrebbe fatto rinascere in lui stimoli e impulsi ormai da tempo assopiti. “Lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità”. Poi si è informato ironicamente sulla possibilità di essere beccato dalle telecamere in intimità con lei: “Devo capire se posso andare sotto al letto con lei o no. Sotto il letto le telecamere ci sono?”, ha chiesto. Spiegando di aver spesso avvertito a rischio la sua virilità da quando è nella Casa, Charlie ha ben pensato di dire: “Da solo non succede niente, magari Oriana mi dà una mano”. Su Twitter diversi utenti si sono lamentati di esternazioni di questo genere e hanno chiesto per Charlie provvedimenti immediati.

I precedenti e il richiamo del GFVip

Non è la prima volta che lo speaker si lascia andare a frasi di questo tipo. Qualche giorno prima era stato richiamato dalla regia mentre si lasciava andare ad una serie di esternazioni oscene all’orecchio di Antonino. Pensava di non essere sentito: “Oriana è bollita, vuole farsi una di quelle trom*****”, ha detto tra le varie cose. Giorni prima Antonino gli aveva confessato la qualità dei suoi presunti scambi sotto le coperte con Oriana, bollandoli con voti da 1 a 10. Sui social molti spettatori sono insorti contro le inqualificabili esternazioni dei due. Ad ogni modo Gnocchi non è l'unico colpevole. Già Attilio fece discutere qualche tempo prima dicendo: "Quando guardo negli occhi una ragazza come Oriana penso a una sola cosa: che lei si può fare un giretto, una schiacciatina, una bottarella".