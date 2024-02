Carlo Conti: “Tale e Quale registrato prima della tragedia di Firenze, abbraccio a famiglie delle vittime” Con un messaggio sui social Carlo Conti specifica che non ci saranno riferimenti a quanto accaduto a Firenze nella puntata di Tale e Quale Show Sanremo del 17 febbraio: “Era stata registrata giorni fa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Carlo Conti tornerà con Tale e Quale Show speciale Sanremo la sera del 17 febbraio. Una puntata del programma che arriva a poche ore dalla tragedia che si è verificata a Firenzesul cantiere dove hanno perso la vita cinque persone. Il conduttore, fiorentino, ci ha tenuto a chiarire con un messaggio pubblicato sui social per quale motivo non ci saranno messaggi di cordoglio per le vittime né all'inizio, né durante la puntata, spiegando ai telespettatori che questa sera seguiranno la trasmissione come la puntata non vada in onda in diretta.

Il messaggio di Carlo Conti sui social

Queste le parole di Conti nel messaggio pubblicato sui social:

La puntata è stata registrata qualche giorno fa e per questo non c'è nessun riferimento alla tragedia accaduta a Firenze. Mi dispiace molto e sia io che tutta la squadra di Tale e Quale Show vogliamo abbracciare le famiglie di questa immane tragedia sul lavoro.

Parole che in qualche modo prevengono possibili critiche sul programma, anche in relazione alla particolare sensibilità che Conti mostra verso vicende che toccano nel profondo e che riguardano l'attualità, oltre che per il suo legame con la città di Firenze.

Lo speciale di Tale e Quale Sanremo

Andrà in onda sabato 17 febbraio la prima delle due puntate di Tale e Quale Sanremo, lo speciale dedicato al Festival per rievocare alcuni dei più grandi successi della storia della manifestazione.

Il format resta invariato e nel corso delle due puntate torneranno a esibirsi artisti e volti noti che hanno segnato le ultime edizioni della trasmissione condotta da Carlo Conti. Nella prima puntata 14 artisti, comprese due coppie, rievocheranno alcune delle canzoni più celebri della storia di Sanremo: Marco Carta, Luisa Corna, Enzo De Caro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, Gilles Rocca, Scialpi.