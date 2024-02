Tale e Quale Sanremo, Carlo Conti al sabato con due puntate speciali sulla scia del festival Torna anche quest’anno l’appuntamento post festival con Tale e Quale Sanremo. Carlo Conti riaccoglie alcuni dei principali concorrenti delle ultime edizioni di Tale e Quale Show per rievocare alcuni dei grandi successi della storia sanremese. Appuntamento per sabato 17 e 24 febbraio su Rai1. Nella prima puntata Pino insegno e i Jalisse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La scia del Festival di Sanremo 2024 che si è chiuso pochi giorni prosegue e Rai1 ne approfitta con due puntate speciali di Tale e Quale Show in versione Tale e Quale Sanremo. Il pubblico rivivrà con il format ormai storico condotto da Carlo Conti le grandi canzoni sanremesi, le atmosfere del Teatro Ariston e la bravura di interpreti senza tempo. Appuntamento per due sabati consecutivi, 17 e 24 febbraio, alle 21.25 su Rai 1.

Tale e Quale Sanremo, i concorrenti della prima puntata

Il format resta invariato e nel corso delle due puntate torneranno a esibirsi artisti e volti noti che hanno segnato le ultime edizioni della trasmissione condotta da Carlo Conti. Nella prima puntata 14 artisti, comprese due coppie, rievocheranno alcune delle canzoni più celebri della storia di Sanremo: Marco Carta, Luisa Corna, Enzo De Caro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, Gilles Rocca, Scialpi.

I cantanti della seconda puntata di Tale e Quale Sanremo

Nella seconda puntata un'altra selezione di grandi successi all'Ariston con Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Ginevra Lamborghini, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci, Virginio, che proporranno un'altra selezione di grandi successi nati a Sanremo. Nella seconda fase della puntata una "sfida finale" all'ultimo voto tra i due Vincitori di puntata deciderà il "Campione" di Tale e Quale Sanremo 2024.

Paolantoni e Cirilli fuori gara anche a Tale Quale Sanremo

Non mancheranno, in entrambe le puntate, fuori gara e ospiti ‘internazionali’ scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. La storica giuria del programma, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata per l'occasione da un quarto giudice speciale: Pupo nella prima puntata e Iva Zanicchi nella seconda. Tutti canteranno dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.