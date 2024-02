Gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2024: cosa faranno sul palco Gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 da Elena Sofia Ricci e Pecco Bagnaia ai Jalisse, Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 andrà in onda su Rai1 venerdì 9 febbraio a partire dalle ore 20:40 e finirà intorno alle ore 02:00. La puntata sarà condotta da Amadeus affiancato da Lorella Cuccarini nel ruolo di coconduttrice. Nella scaletta della quarta serata di Sanremo 2024, le esibizioni dei 30 Big in gara tra duetti e cover. Non mancheranno tantissimi ospiti.

Tra gli ospiti il campione di moto GP Pecco Bagnaia. Margherita Buy e Elena Sofia Ricci presenteranno il film Volare. Per I Jalisse, Fabio Ricci e Alessandra Drusian, potrebbe essere arrivato il momento della resa dei conti con il Festival da cui, dopo averlo vinto, sono stati esclusi per 27 anni. Prevista anche la presenza del cast della fiction Mameli. Inoltre, sulla nave Costa Smeralda, l'attesissima performance del dj e produttore Gigi D'Agostino. A Piazza Colombo, invece, l'esibizione di Arisa.

Inoltre, ci sono gli ospiti che saliranno sul palco perché coinvolti nei duetti con i 30 Big. In particolare vedremo Aitana; La Rappresentante di lista e il coro Artemia; Gianna Nannini; Fulminacci; Umberto Tozzi; Roberto Vecchioni; Pino D’Angiò; Riccardo Cocciante; Francesco Gabbani; Skin; Paola e Chiara; Ratchopper; Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino; Venerus; Guè; Luchè; Gigi D’Alessio; Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma; Boomdabash; Babel Nova Orchestra; Tenores di Bitti; Gemelli Diversi; Malika Ayane; Bresh; Stef Burns; Jack Savoretti; Donatella Rettore; Fabrizio Moro; Gaia, La Niña; Sissi; Ermal Meta e Eiffel 65.