Crollo supermercato Esselunga a Firenze, il governatore Giani: "Possiamo dire che i morti sono 5" Il presidente della Regione Toscana conferma la quinta vittima nella tragedia avvenuta ieri mattina nel cantiere del supermercato in costruzione in Via Mariti. Il bilancio è definitivo, dunque: 5 morti e tre feriti (non in pericolo di vita). Al momento l'unico operaio deceduto identificato è il 60enne italiano Luigi Coclite.

A cura di Biagio Chiariello

"Ormai possiamo dire che sono cinque i morti, sicuramente un bilancio drammatico. Poco fa ho avuto notizia che si sta provvedendo a raccogliere l'ulteriore salma". Lo ha detto poco fa ai microfoni di Lady Radio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annunciando, di fatto, l'individuazione del corpo dell'ultimo disperso dal crollo avvenuto ieri nel cantiere del supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti a Firenze.

Le vittime sono dunque 5, mentre i feriti sono 3. Nella notte era stato recuperato il corpo senza vita di una quarta persona. Al momento l'unica persona identificata tra le vittime è il 60enne Luigi Coclite; di origine nordafricana le altre. Tutti originari della Romania i tre feriti.

A Firenze è stato proclamato il lutto cittadino con un minuto di silenzio alle 15.

Crollo supermercato Firenze, i pompieri: "Abbiamo lavorato tutto la notte"

"Non abbiamo mai interrotto neanche durante tutta la notte le operazioni di soccorso iniziate da ieri mattina alle 9. Speriamo di arrivare all'obiettivo", il ritrovamento dell'ultimo operaio disperso, "il più in fretta possibile. Le macerie sono enormi, il lavoro è molto faticoso, stiamo lavorando con diverse gru per poter sollevare e mettere in sicurezza le enormi travi che ci sono. È un lavoro lungo quello di ricerca". Le parole di Luca Cari, dirigente dei vigili del fuoco responsabile della comunicazione in emergenza.

"Gli operai al lavoro ieri – spiega Cari – stavano facendo una gettata di cemento fresco che è caduto a terra dall'alto ma si è solidificato già da ieri mattina. Quindi stiamo camminando su questo cemento, è una difficoltà in più, ma stiamo cercando di lavorare ancora nella parte in superficie e speriamo di ritrovare l'ultimo disperso fuori dal cemento".

Dopo l'incidente la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza nomi, per crollo colposo e omicidio colposo plurimo, e il cantiere è finito sotto sequestro.

Stessa azienda committente e ditta appaltatrice di un altro incidente

Nel frattempo emerge che l'azienda committente e la ditta appaltatrice dei lavori sono le stesse di un incidente avvenuto nel cantiere di un altro supermercato a Genova il 10 febbraio 2023, in cui tre operai erano rimasti feriti a causa del cedimento di una rampa del parcheggio a uso della nuova Esselunga.

Tre mesi dopo, nello stesso cantiere, un altro episodio: una cancellata, cadendo, aveva travolto, ferendolo in maniera grave, un altro lavoratore.

La Asl3 di Genova aveva ordinato il sequestro dell'area e la procura di Genova aveva aperto un fascicolo. Dopo il dissequestro il cantiere era ripartito.