Caduta Libera di Gerry Scotti festeggia 1000 puntate: arrivano i Super Campioni “Caduta Libera” festeggia il traguardo delle 1000 puntate con due puntate speciali martedì 4 e mercoledì 5 ottobre su Canale 5.

È arrivato un altro grande traguardo per Gerry Scotti. Il suo "Caduta Libera" festeggià già le prime 1000 puntate. Il format, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, in onda tutti i giorni alle 18.45, prepara due puntate speciali martedì 4 e mercoledì 5 ottobre: sulle botole, ci vanno i super campioni. Pensate che "Caduta Libera" va in onda senza interruzioni dalla primavera del 2015 ed è giunto, a partire proprio da quest'anno, alla sua undicesima edizione. Un grande successo.

Le parole di Gerry Scotti

Con queste parole, Gerry Scotti ha celebrato il momento d'oro: “La cifra 1000 contiene in se stessa già un traguardo, ma è anche una speranza, visto che abbiamo raggiunto questo numero, di poter raddoppiare". Non era facile continuare a produrre un game show anche durante il periodo della pandemia, lo riconosce lo stesso conduttore:

Sembra impossibile, in queste stagioni veramente difficili da tutti i punti di vista, essere riusciti a trasformare quello che era un esperimento estivo in un grande classico della televisione attuale. W le 1000 puntate di Caduta Libera, w le sue botole che in queste 1000 puntate hanno risucchiato 6/7 mila concorrenti nel loro mistero.

Il ritorno dei Super Campioni: tutti contro Nicolò Scalfi

Due giorni di festeggiamenti e il ritorno di tutti i Super Campioni, incluso il più forte di tutti, il campione dei record Nicolò Scalfi. È il concorrente ad aver vinto di più nella storia del programma (un montepremi di ben 812.000 euro) e sarà lui in posizione centrale. Nicolò è rimasto imbattuto per ben 88 puntate. Gli altri concorrenti: Michele Marchesi, attuale campione in carica e vincitore di 360 mila euro al 24 settembre, poi Gabriele Giorgio, Massimo Mattevi, Christian Fregoni, Edoardo Riva, Fabrizio Andreotti, Luca Simoncini, Giovanni Trovato, Nicolò Giusti e Nicoletta Crisante.