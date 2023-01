Boomerissima, seconda puntata del programma di Alessia Marcuzzi: tra gli ospiti Pierpaolo Pretelli Il secondo appuntamento con lo show condotto da Alessia Marcuzzi è previsto per il martedì 17 gennaio. Nuovi concorrenti per boomer e millennials, con Elena Santarelli, Giulia Stabile e tanti altri. Ospiti musicali: Raf e Aka7.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda martedì 17 gennaio la seconda puntata di Boomerissima, il programma che segna il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi dopo 25 anni. La trasmissione, dopo il successo della prima puntata, andrà in onda su Rai2 a partire dalle 21.30 e vedrà nuovi ospiti rinnovare la sfida tra boomers e millennials, generazioni messe a confronto in un clima leggero che unisce il varietà al game-show. Da Katia Follesa e Paolo Ciavarro, passando per Elena Santarelli e Pierpaolo Pretelli, fino a Giulia Stabile ed Ema Stokholma per questa seconda puntata.

Anche in questa seconda puntata si rinnova il confronto generazionale per un viaggio nostalgico che attraversa anni Ottanta, Novanta e Duemila. Le due squadre, saranno ancora una volta guidate dalla conduttrice Alessia Marcuzzi, che quest'anno inaugura il suo passaggio in Rai dopo un lungo periodo trascorso a Mediaset. Obiettivo di ogni squadra, naturalmente in una chiave scherzosa, quello di dimostrare che la propria generazione sia migliore di quella rappresentata dagli avversari. La struttura della puntata sarà molto simile alla prima, non senza alcune novità in fatto di giochi che andranno a creare la struttura della serata, all'insegna della memoria e del divertimento.

Gli ospiti di stasera: le squadre dei concorrenti

Le squadre che si sfideranno nella seconda puntata saranno composte da: Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma. Tra gli ospiti: Raf e AKA 7even. Ma non solo: nel corso della serata, infatti, non mancherà un’incursione in studio da parte di Carlo Conti.

Il successo della prima puntata di Boomerissima

L'arrivo di Alessia Marcuzzi su Rai2 era attesa come una delle principali novità della stagione televisiva in corso. Una novità che, almeno stando agli ascolti della prima puntata, non ha tradito le aspettative. Su Rai2 l’esordio di Boomerissima ha infatti registrato 1.310.000 spettatori pari al 7.4% di share. Dati che non possono far gridare a un boom assoluto e che vanno confermati nelle successive puntate, ma che sono certamente un ottimo punto di partenza.