Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello secondo i lettori di Fanpage.it che hanno partecipato al sondaggio. Una pioggia di voti per l'attrice che, almeno stando a chi ci legge, dovrebbe superare agevolmente la concorrenza di Massimiliano Varrese, di Rosy Chin e di Grecia Colmenares. Un vero e proprio plebiscito con quasi l'80% dei voti per l'attrice.

Le percentuali di voto

A Beatrice Luzzi è andato il 77% delle preferenze espresse da chi ha partecipato al sondaggio di Fanpage.it (il totale dei voti è pari a 2073). In seconda posizione c'è Massimiliano Varrese con il 12% delle preferenze. Terza posizione per Rosy Chin con il 6% delle preferenze. Grecia Colmenares ha il 5% delle preferenze.

Chi otterrà il primo posto in finale?

Ma chi otterrà veramente il primo posto in finale al Grande Fratello? Il primo o la prima finalista del Grande Fratello lo scopriremo nel corso della puntata del reality in onda lunedì 26 febbraio. Sarà il pubblico a casa attraverso il televoto a decidere a chi assegnare il titolo di primo finalista. Come abbiamo visto anche dal nostro sondaggio, la superfavorita è Beatrice Luzzi, che è anche risultata essere la concorrente più votata nel corso dei vari televoti che hanno scandito la sua permanenza all'interno della casa. Anche Massimiliano Varrese potrebbe, a sorpresa, strappare il pass per la finale del Grande Fratello ma sarebbe comunque contro pronostico. Infine, ci sono davvero poche speranze di vedere subito in finale le altre due protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Parliamo ovviamente di Rosy Chin e di Grecia Colmenares, che pure potrebbero alla fine strappare un pass prima o poi e comunque, a seconda di come andranno le cose, potrebbero addirittura arrivare ad ambire a una clamorosa vittoria finale. Nulla è ancora scritto.